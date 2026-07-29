Jared Leto, actor, músico, director y productor estadounidense nacido el 26 de diciembre de 1971 en Bossier City, Luisiana, ha consolidado una carrera de más de tres décadas en Hollywood y la música.

Reconocido por su papel en Requiem for a Dream y por ser vocalista de Thirty Seconds to Mars, Jared Leto estudió Cine en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York.

Con 34 películas y 10 producciones televisivas, además de seis álbumes de estudio, Jared Leto se ha convertido en una figura versátil e influyente.

¿Quién es Jared Leto?

Jared Leto es un actor, músico, director y productor de Estados Unidos nacido el 26 de diciembre de 1971 en Bossier City, Luisiana.

Es conocido Jared Leto por consolidar su carrera con la película como Requiem for a Dream, así como vocalista de Thirty Seconds to Mars.

¿Quién es Jared Leto? Actor y cantante de Estados Unidos (Jared Leto)

¿Qué edad tiene Jared Leto, actor y cantante de Estados Unidos?

Jared Leto, actor y cantante de Estados Unidos actualmente tiene 54 años de edad.

¿Quién es la pareja de Jared Leto?

Actualmente Jared Leto no tiene pareja sentimental oficial.

¿De qué signo zodiacal es Jared Leto, actor y cantante de Estados Unidos?

Capricornio es el signo zodiacal al que pertenece Jared Leto, actor y cantante de Estados Unidos.

¿Cuántos hijos tiene Jared Leto?

Jared Leto no tiene hijos.

¿Qué estudio Jared Leto, actor y cantante de Estados Unidos?

Jared Leto, actor y cantante de Estados Unidos estudió Cine y Desarrollo Audiovisual en la Escuela de Artes Visuales (SVA) de Nueva York.

¿En qué ha trabajado Jared Leto?

Jared Leto tiene una prolífica carrera en la música, el cine y la televisión de Hollywood con 34 años de carrera.

Ha trabajado Jared Leto en 34 películas y 10 series y producciones de televisión, en las que destacan:

Requiem for a Dream (2000)

Panic Room (2002)

Lord of War (2005)

Chapter 27 (2007)

Mr. Nobody (2009)

Dallas Buyers Club (2013) – Óscar al Mejor Actor de Reparto.

Suicide Squad (2016)

Blade Runner 2049 (2017)

The Little Things (2021)

House of Gucci (2021)

Morbius (2022)

Haunted Mansion (2023)

TRON: Ares (2025)

Mientras que Jared Leto en la música es el vocalista, compositor y fundador de Thirty Seconds to Mars, con 6 álbumes de estudio: