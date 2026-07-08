Vera Wang es una diseñadora de moda y alta costura, que ha llamado la atención por su apariencia juvenil a los 77 años.

La diseñadora es mundialmente conocida por su colección de vestidos y por un rumor sobre “la maldición” de usar uno de estos atuendos.

¿Quién es Vera Wang? La diseñadora de moda y alta costura

Vera Ellen Wang es una diseñadora y empresaria nacida en Nueva York, conocida mundialmente por su línea de vestidos de novia, perfumes y hogar.

La moda formó parte de la vida de Vera Wang y fue la editora más joven de la revista Vogue.

Vera Wang (Instagram/@verawang)

¿Qué edad tiene Vera Wang?

Vera Wang nació el 27 de junio de 1949; actualmente tiene 77 años de edad.

¿Quién es el esposo de Vera Wang?

Vera Wang estuvo casada con el inversor inmobiliario Arthur P. Becker por 23 años y se separaron en 2012.

¿Qué signo zodiacal es Vera Wang?

Vera Wang es Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Vera Wang?

Vera Wang tiene dos hijos:

Cecilia Becker

Josephine Becker

¿Qué estudió vera Wang?

Vera Wang estudió historia del arte en la facultad de Bellas Artes Sarah Lawrence College y patinaje artístico.

Vera Wang (Instagram/@verawang)

¿En qué ha trabajado Vera Wang?

Vera Wang aspiraba a ser patinadora profesional, pero tras no quedar seleccionada para el equipo estadounidense de las olimpiadas, decidió enfocarse en la moda.

Inició su carrera como editora de la revista Vogue por 16 añosy posteriormente fue directora de diseño de la marca Ralph Lauren.

En 1990 fundó su propia marca de vestidos de novia, la cual tiene fama mundial al ser usada por celebridades como Victoria Beckham y Ariana Grande.

La marca de Vera Wang se expandió a perfumería, joyería, zapatos y utensilios de cocina.

En 2001 lanzo el libro ‘Vera Wang on Weddings’ y fue jurado en 2007 de la tercera temporada del realitie Project Runway.