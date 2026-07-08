La controversia entre Kylian Mbappé y la senadora paraguaya Celeste Amarilla escaló al terreno legal tras los insultos racistas de la legisladora durante el Mundial 2026.

Celeste Amarilla insiste en que fue agraviada por la respuesta pública del delantero francés, mientras un abogado en Paraguay advirtió que, si se presenta una querella formal, incluso podría abrirse un proceso de extradición.

Aunque aclaró que no sería automático, el caso recuerda el antecedente de Ronaldinho en Paraguay.

La Federación Francesa de Futbol y el Real Madrid respaldaron a Mbappé.

¿Kylian Mbappé puede ser extraditado a Paraguay? Abogado explica el escenario legal tras conflicto con Celeste Amarilla

De acuerdo con Guillermo Duarte Cacavelos, abogado consultado por el diario ABC de Paraguay , la posibilidad de una extradición para Kylian Mbappé existe únicamente como un escenario jurídico condicionado a que Celeste Amarilla presente una querella y que las autoridades paraguayas consideren procedente abrir un proceso penal entre Francia y Paraguay.

“Como lo que para nosotros es difamación o calumnia también está tipificado en Francia, nosotros podemos iniciar un proceso contra Mbappé, él puede ser extraditado para confrontar la Justicia en Paraguay” Guillermo Duarte Cacavelos, abogado

El especialista aclaró que no se trata de una medida automática ni de una decisión inmediata, sino de un procedimiento que dependería de diversas etapas legales.

Cabe recordar que Amarilla incluso advirtió públicamente que todavía analiza presentar una acción judicial contra Mbappé, al asegurar que fue víctima de violencia política y de género, además, lanzó una advertencia al futbolista recordando el caso de Ronaldinho en Paraguay y exigiendo una disculpa pública.

Mientras tanto, la polémica ya trascendió el ámbito deportivo. La Federación Francesa de Futbol anunció acciones legales por los comentarios racistas contra Mbappé y el Real Madrid emitió un comunicado respaldando a su jugador, al condenar las expresiones de Amarilla como racistas y xenófobas.