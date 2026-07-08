Gabito Ballesteros dio un primer paso y confirmó desde sus redes sociales la relación que sostiene con Samadhi Zendejas.

En la una foto, el cantante de corridos tumbados y la actriz se besan mientras se muestran abrazados y muy cariñosos el uno con el otro.

Gabito Ballesteros también aprovechó el tierno momento para dedicarle a Zendejas uno de sus temas: “Fendi”, canción romántica que habla de la admiración profunda hacia una pareja.

Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas (Instagram | Captura de pantalla)

¿Cómo surgió el romance entre Gabito Ballesteros y Samadhi Zendejas?

Si bien hasta mediados de 2026 fue que ambas personalidades confirmaron abiertamente su noviazgo, Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros han sido relacionados desde el 2024.

En aquél año, el cantante y la actriz habrían tenido sus primeros encuentros, lo que dio pie a primeras especulaciones. Aunque no se confirmó nada más.

Es así como llegamos a los primeros días de julio de este año, cuando se viralizó un video en el que ambos se besaban.

El momento fue captado en el Hipódromo de las Américas en CDMX, después de un concierto de Ballesteros.

Gabito Ballesteros (Instagram | @gabitoballesteros)

En meses previos a la gran confirmación, la ahora pareja ya había sido vista en diferentes eventos, por lo que una relación parecía estar a la vuelta de la esquina.

Sin embargo, y pese a que muchos ya lo daban por hecho, ni Samadhi Zendejas ni Gabito Ballesteros parecían muy apresurados en querer hablar públicamente al respecto.

Y aunque la noticia emocionó a los fans, la parte hater de las redes sociales ya señala a la pareja por su diferencia de edad .

Esto debido a que Gabito Ballesteros, de 26 años de edad, es cinco años menor que Samadhi Zendejas, de 31.