En el programa Ventaneando del 8 de julio, Pedro Sola ofreció una disculpa pública tras la polémica generada por sus comentarios sobre “envenenar perros”.

Lamento mucho haber hecho ese comentario. Reconozco que los tiempos han cambiado y que ahora las mascotas ocupan un lugar muy importante en las familias. Tal vez antes no me di cuenta porque nunca tuve y, al ser miembro de la familia, necesitan inclusión estas mascotas. Hasta el día de ayer no había sido consciente de eso y lo siento de verdad. Pedro Sola, conductor de Ventaneando

El conductor de 79 años de edad admitió haber tenido una “grave falta de empatía” y aseguró sentir una “vergüenza horrible” por sus palabras, comprometiéndose a educarse en el tema y transformar su mentalidad.

Hubo una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema y no cometer errores similares. (Quiero) decirle a todo el público: lo siento mucho lo que dije. Obviamente yo soy incapaz de matar una mosca; dices cosas sin pensar en un medio tan importante como este, en mi programa que tengo 30 años aquí sentado. Yo jamás le he hecho daño a nadie y mucho menos a una mascota. Pedro Sola, conductor de Ventaneando

Sin embargo, la reacción en redes sociales fue mayoritariamente negativa: usuarios calificaron la disculpa como “fingida” y criticaron que intentara justificar sus dichos apelando a su edad y formación generacional.

Pedro Sola se disculpa en Ventaneando por sus comentarios sobre “envenenar perros”

Durante el programa Ventaneando de este 8 de julio, Pedro Sola ofreció una disculpa pública luego de la controversia generada por sus comentarios sobre “envenenar perros” en espacios públicos.

En pleno programa en vivo el conductor leyó un mensaje en el que aseguró sentir una “vergüenza horrible” por sus declaraciones y por el escándalo que provocó.

Lo siento de verdad desde el fondo de mi corazón. Siento una vergüenza horrible por lo que pasó y por lo que provoqué, y yo les ruego a todos ustedes disculpen y les aseguro que mi mentalidad también es la edad y es la época en que yo viví y en la época en que estamos viviendo ahora Pedro Sola, conductor de Ventaneando

Pedro Sola admitió haber cometido un error al expresar cosas que “al final de cuentas no siente”, pues resaltó que jamás lastimaría a ningún perrito.

Afirmó ser “incapaz de matar una mosca” y destacó que en sus 30 años en el programa jamás le ha hecho daño a nadie, mucho menos a un animal.

Pedro Sola reconoció que “los tiempos han cambiado” y que ahora las mascotas ocupan un lugar fundamental como miembros de la familia que necesitan inclusión, algo de lo que no era consciente antes por no haber tenido mascotas.

Confesó que hubo una “falta de empatía” de su parte y prometió “educarse sobre este tema” para evitar cometer errores similares en el futuro.

Pedro Sola atribuyó sus comentarios a su edad y a la época en la que creció, señalando que a veces se le olvida que la mentalidad actual es diferente, pero aseguró que su actitud cambiará a partir de esta “dura lección”.

Hoy es diferente, pero de repente a uno se le olvida. Entonces hoy aprendí algo de una manera muy dura para mí, pero ya lo aprendí y yo les aseguro que de hoy en adelante todo va a cambiar en mi mentalidad y en mi actitud. Les agradezco mucho que acepten esta disculpa de mi parte y pues ¿qué más les puedo decir? Seguramente la van a aceptar Pedro Sola, conductor de Ventaneando

Usuarios no creen en las disculpas de Pedro Sola y consideran que fue “fingida”

A pesar de la disculpa, la reacción en redes sociales fue mayoritariamente negativa, ya que lejos de calmar la controversia, sus palabras incrementaron la molestia y la tensión entre los internautas.

Muchos usuarios calificaron la disculpa como “fingida” y consideraron que el conductor no expresó lo que realmente siente y piensa.

Ya que recordaron que no es la primera vez que Pedro Sola realiza esta clase de comentarios en Ventaneando.

Se le acusó de intentar minimizar y justificar sus declaraciones apelando a su edad y a la época en la que creció, un argumento que fue tachado de “absurdo” por varios internautas.

Pati Chapoy también fue blanco de ataques por haberse reído de los comentarios originales de Sola y por intentar desviar la atención hacia otros problemas sociales durante la disculpa.

Y es que respaldó a su compañero, pero sugirió que la audiencia debería canalizar esa “rabia” de internet hacia causas como el desabasto de medicamentos para niños con cáncer o el apoyo a madres buscadoras.

Lo cual fue visto como un intento de regañar a la audiencia y politizar el asunto para no reconocer sus errores.

Los usuarios de redes sociales sintieron que el mensaje no asumía plena responsabilidad y que se utilizó el espacio televisivo para victimizar al conductor en lugar de abordar la gravedad de incitar al maltrato animal.