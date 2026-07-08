Brenda Rivero Padrón, hija de Javier Rivero y Carla Padrón, publicó un extenso video donde acusa a Alfonso Obregón de grooming y abuso cuando ella era menor de edad; en su testimonio, ella relata detalles de cómo el actor de doblaje inició una relación inapropiada con ella cuando tenía 16 años y él 50.

Según su testimonio en redes sociales, Alfonso Obregón era amigo cercano de su familia y, pese a la diferencia de edad le propuso ser novios con besos y caricias incluidas.

Brenda Rivero Padrón aseguró que normalizó la situación en su momento debido al entorno del doblaje, pero tras terapia y reflexión, reconoció el abuso que sufrió por parte de Alfonso Obregón.

Alfonso Obregón, voz de Shrek, enfrenta nueva acusación de abuso por parte de Brenda Rivero Padrón

A través de sus redes sociales, Brenda Rivero Padrón dio su testimonio en donde acusa de grooming y abuso a Alfonso Obregón al aprovecharse de ella a sus 16 años, cuando él tenía alrededor de 50 y era amigo de su madre en el medio del doblaje.

Entre los episodios más graves que describe Rivero Padrón están tocamientos debajo de la mesa en comidas por parte de Alfonso Obregón con otros actores, intentos de llevarla a Cancún y mensajes morbosos por Facebook incluso después de bloquearlo.

Brenda Rivero también menciona que su madre confrontó a Alfonso Obregón, quien confesó hechos en conversaciones filtradas de Facebook y, de acuerdo a su testimonio, Rivero asegura que tanto ella como su madre habrían sido vetadas del medio por denuncia

El caso se suma a señalamientos previos contra el actor de doblaje, quien en 2024 enfrentó detención y encarcelamiento por otras acusaciones de abuso de las que fue exonerado judicialmente, pero que han afectado su participación en proyectos como Shrek 5 y el doblaje de Naruto Shippuden.

En redes sociales, la nueva denuncia de abuso y grooming contra Alfonso Obregón explotó, en donde los fans del actor de doblaje lo defienden y atacan a la denunciante, mientras que otros exigen investigación.

Brenda compartió pruebas, incluyendo capturas donde el actor no niega los hechos y pregunta por qué no consumaron la relación cuando ella tenía 16 años.

La denuncia de Brenda Rivero Padrón contra Alfonso Obregón por abuso y grooming ha reabierto el debate sobre el acoso en la industria del doblaje mexicano, donde se acusa a figuras influyentes de proteger a sus pares; hasta el momento, Alfonso Obregón no ha respondido públicamente a esta nueva acusación y las autoridades tampoco han confirmado si se iniciará una investigación formal.