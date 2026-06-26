Filippa Giordano es una cantante italiana, nacionalizada mexicana, reconocida por su exitosa trayectoria en la música clásica y el género ópera pop.

La intérprete italo-mexicana continúa presentándose en escenarios de distintos países y ha adelantado que prepara un repertorio que combinará la música clásica con sonidos contemporáneos, fortaleciendo el vínculo cultural entre Italia y México.

¿Quién es Filippa Giordano?

Filippa Giordano es una cantante de ópera pop que revolucionó este género al combinar la técnica del canto lírico con la música popular.

A lo largo de su carrera ha obtenido discos de oro y platino, encabezado listas de popularidad y compartido escenario con artistas como Andrea Bocelli y Michael Bolton.

También ha ofrecido conciertos en algunos de los recintos más importantes del mundo, como el Royal Albert Hall de Londres y el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, consolidándose como una de las principales exponentes internacionales del género.

Filippa Giordano es una de las voces más reconocidas de la ópera pop. (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Filippa Giordano?

Filippa Giordano nació el 14 de febrero de 1974, por lo que en 2026 tiene 52 años.

¿Filippa Giordano tiene pareja?

Sí. Filippa Giordano está casada con el empresario y representante musical mexicano Brando Lomelí.

La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia celebrada en la Riviera Maya y desde entonces mantiene una relación estable.

Filippa Giordano es una de las voces más reconocidas de la ópera pop. (Redes Sociales)

¿Qué signo zodiacal es Filippa Giordano?

Al haber nacido el 14 de febrero, Filippa Giordano pertenece al signo Acuario, correspondiente al elemento Aire.

En la astrología occidental, este signo suele relacionarse con la creatividad, la innovación, la independencia y el interés por las causas sociales.

¿Filippa Giordano tiene hijos?

Sí. Filippa Giordano y Brando Lomelí son padres de mellizos, nacidos en 2013.

¿Qué estudió Filippa Giordano?

La formación de Filippa Giordano estuvo enfocada desde temprana edad en las artes escénicas y la música, gracias a que creció en una familia de músicos profesionales.

Estudió Ópera Clásica y Canto Lírico bajo la enseñanza de sus padres, el barítono Marcello Giordano y la mezzosoprano Alida Magnaghi, además de otros maestros italianos.

Realizó estudios y talleres especializados en expresión corporal, actuación y danza en academias de arte de Milán y Roma.

Complementó su preparación con cursos y diplomados enfocados en fusión musical y técnica vocal, orientados al desarrollo del género ópera pop.

¿En qué ha trabajado Filippa Giordano?

Filippa Giordano es reconocida internacionalmente por haber acercado la música clásica a nuevos públicos mediante la ópera pop.

Su trayectoria profesional incluye: