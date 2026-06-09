En 2026, Kaia Lana se colocó en el centro de atención como telonera oficial de Zayn Malik para conciertos del ex One Direction en México.

La artista ha construido una carrera propia dentro de la música mexicana, combinando influencias del pop, R&B y sonidos alternativos con letras centradas en el amor, el desamor y el crecimiento personal.

Kaia Lana (Iván Badillo)

¿Quién es Kaia Lana?

El nombre real de Kaia Lana es Daniela. Desde la adolescencia mostró interés por la música, estudiando canto y guitarra antes de profesionalizarse en la industria.

Tras concluir la preparatoria decidió enfocarse de lleno en su carrera artística y posteriormente firmó con Warner Music México, sello con el que lanzó sus primeros proyectos musicales.

¿Cuántos años tiene Kaia Lana?

Kaia Lana nació el 12 de marzo de 1992, por lo que actualmente tiene 34 años.

Kaia Lana (Daniel Salinas)

¿Quién es el esposo de Kaia Lana?

No existe información pública ampliamente difundida sobre una pareja de Kaia Lana.

La cantante suele mantener su vida sentimental en un plano privado, aunque algunas de sus composiciones están inspiradas en experiencias personales.

¿Qué signo zodiacal es Kaia Lana?

Al haber nacido el 12 de marzo, Kaia Lana pertenece al signo Piscis.

¿Quiénes son los hijos de Kaia Lana?

No hay información pública que indique que Kaia Lana tenga hijos.

¿Qué estudió Kaia Lana?

Kaia Lana estudió música en el Berklee College of Music, donde fortaleció su formación como intérprete y compositora.

Además, ha continuado perfeccionando sus habilidades en canto, piano y producción musical.

¿En qué ha trabajado Kaia Lana?

Kaia Lana ha desarrollado su carrera como cantante, compositora y productora. También ha participado en festivales y eventos musicales en México y Estados Unidos.

Debutó profesionalmente con el sencillo “Un Momento Solos” en 2019 y posteriormente lanzó temas como:

“Your Love is a Lie”

“Átame”

“Anclada”

“Vienen y Van”

“Vas a Querer”

También publicó el álbum ¿Cómo sonaría un disco? en 2023, y en 2026 presentó Crónica de un desamor anunciado, acompañado de sencillos como:

“Caminos”

“Bala Perdida”

“El Amor de Mi Vida”

“Me Haces Mal”