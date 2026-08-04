Rihanna, cantante y empresaria barbadense, inició su carrera en 2003 y rápidamente se convirtió en una de las artistas más influyentes del pop mundial.

Con ocho álbumes de estudio, entre ellos Good Girl Gone Bad y Anti, ha marcado la industria con éxitos que la consolidaron como ícono global.

Además de su faceta musical, ha trabajado como actriz en películas como Battleship y Ocean’s 8, y ha participado en programas de televisión.

La versatilidad de Rihanna también se refleja en su papel como empresaria y referente cultural.

¿Quién es Rihanna? Cantante y empresaria de Barbados

Robyn Rihanna Fenty, conocida artísticamente como Rihanna, es una cantante, compositora y empresaria de Barbados.

Inició su carrera musical en 2003, año en el que audicionó para el productor Evan Rogers. Dos años después, lanzó su primer disco, Music of the Sun.

A los 17 años le llegó la fama con el lanzamiento de su primer sencillo, Pon de Replay.

Rihanna (@badgalriri / Instagram)

Su nombre se volvió mundialmente conocido en 2007 tras el lanzamiento de Umbrella, tema que se incluye en su álbum Good Girl Gone Bad.

Ha ganado 9 premios Grammy, 13 American Music Awards y 12 Billboard Music Awards.

¿Qué edad tiene Rihanna?

Rihanna nació en Parroquia de Saint Michael, Barbados, el 20 de febrero de 1988, por lo que actualmente tiene 38 años.

¿Quién es el esposo de Rihanna?

Rihanna no está casada; sin embargo, tiene una relación con el rapero A$AP Rocky, de 37 años de edad. La pareja comenzó a salir a finales de 2020.

Rihanna y ASAP Rocky (ANGELA WEISS / AFP)

¿Qué signo zodiacal es Rihanna?

Rihanna nació bajo el signo zodiacal de Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Rihanna?

Rihanna tiene tres hijos en común con su pareja, el rapero A$AP Rocky. Ellos son:

RZA Athelston, de 4 años

Riot Rose, de 3 años

Rocki Irish, de 11 meses de edad

Rihanna (@badgalriri / Instagram)

¿Qué estudió Rihanna?

Rihanna asistió a la escuela secundaria Combermere en Barbados. No tiene estudios universitarios, dejó la escuela a los 16 años tras firmar un contrato con el productor Evan Rogers.

¿En qué ha trabajado Rihanna?

Rihanna ha trabajado como cantante, actriz y empresaria. Tiene 8 álbumes de estudio:

Music of the Sun (2005)

A Girl Like Me (2006)

Good Girl Gone Bad (2007)

Rated R (2009)

Loud (2010)

Talk That Talk (2011)

Unapologetic (2012)

Anti (2016)

Como actriz trabajó en películas cómo:

Bring It On: All or Nothing (2006)

Battleship (2012)

Katy Perry: Part Of Me (2012)

This Is the End (2013)

Annie (2014)

Home (2015)

Valerian and the City of a Thousand Planets (2017)

Ocean’s 8 (2018)

Guava Island (2019)

Smurfs (2025)

Ha participado en programas de televisión como:

Saturday Night Live

Oprah’s Next Chapter

Styled To Rock

The Voice

Bates Motel

Rihanna (@badgalriri / Instagram)

Como empresaria:

En 2006, Rihanna creó su Fundación Believe para ayudar a los niños con enfermedades terminales

En 2011, se involucró en el mundo de la moda. Ese año presentó su primer línea de ropa para Armani

En 2014 presentó su colección de primavera en la Semana de la Moda de Londre spara la marca británica River Island

En 2017, fundó su marca de cosméticos Fenty Beauty, en asociación con el grupo de lujo LVMH.

Ha colaborado en colecciones de ropa y calzado con marcas como Puma, Balmain, Dior, Stance, Manolo Blahnik, Nivea, Kodak y MAC Cosmetics.

En 2012 fundó la Fundación Clara Lionel, la cual apoya a comunidades vulnerables en todo el mundo centrándose en justicia climática, acceso a la salud y educación.