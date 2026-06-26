El concierto de GranDiosas en la Arena CDMX, programado originalmente para el sábado 27 de junio de 2026, fue pospuesto por “cuestiones de logística”.

“Zignia Live informa que el concierto GRANDIOSAS INVICTO programado para este próximo 27 de Junio de 2026 en la Arena CDMX será pospuesto por cuestiones de logística”. Arena CDMX y Zignia Live

La nueva fecha será el jueves 4 de febrero de 2027, con la participación de:

Lucía Méndez Alicia Villarreal Laura León Filippa Giordano Ángela Carrasco Ana Cirré

Los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para la nueva presentación, aunque los asistentes podrán solicitar reembolso en caso de preferirlo, mediante el sistema de Superboletos.

¿Cuándo es la nueva fecha para el concierto de GranDiosas en la Arena CDMX?

Tras posponerse el concierto de GranDiosas en la Arena CDMX del 27 de junio, ya se tiene nueva fecha para llevarse a cabo, sin embargo, este aún demorara, ya que será para el próximo año 2027.

Pues la nueva fecha del concierto de GranDiosas en la Arena CDMX será para el próximo jueves 4 de febrero de 2027.

Tras el cambio de fecha del concierto de GranDiosas en la Arena CDMX, las personas con boletos podrán utilizarlos para la nueva presentación sin cambio alguno; de querer reembolso lo podrán hacer.

La razón por la que se pospuso el concierto de GranDiosas en la Arena CDMX ( Arena CDMX )

La razón por la que se pospuso el concierto de GranDiosas en la Arena CDMX ( Arena CDMX )

¿Cómo solicitar reembolso de boleto tras cambio de fecha para el concierto de GranDiosas en la Arena CDMX?

Si deseas solicitar reembolso de boleto tras cambio de fecha para el concierto de GranDiosas en la Arena CDMX lo podrás realizar en las siguientes fechas:

Del Viernes 26 de junio al viernes 11 de septiembre de 2026

Los pasos a seguir para el reembolso de boleto tras cambio de fecha para el concierto de GranDiosas en la Arena CDMX son los siguientes:

Enviar correo a la dirección: reembolsos@superboletos.com Incluir en el asunto: REEMBOLSOS GRANDIOSAS CDMX Boletos físicos: Imagen legible y completa de los boletos e identificación oficial (INE o Pasaporte) Boletos Digitales o No Impresos: Imagen legible y completa de identificación oficial (INE o Pasaporte), capturas de los códigos QR y correo de confirmación de compra en formato PDF Tras el envió de correo para el reembolso de boletos del concierto de GranDiosas en la Arena CDMX, se tiene un tiempo de respuesta por correo es de 4 a 7 días hábiles.

Asimismo, para dudas, los fans podrán escribir por Whatsapp al +528116251483 o al correo electrónico reembolsos@superboletos.com