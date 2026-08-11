Este 11 de agosto de 2026, Mauro Menéndez, hijo mayor de la actriz Aylín Mujica y del músico Osamu Menéndez, habría cumplido 33 años.

A casi un mes de la muerte del hijo de Aylín Mujica por complicaciones de neumonía, sus padres lo recordaron con mensajes emotivos en Instagram.

Aylín Mujica compartió fotografías inéditas y escribió: “Hoy celebro tu vida hasta el cielo, mi Mauro querido”, mientras Osamu Menéndez publicó un video de su hijo mezclando música.

Ambos destacaron su legado como DJ y productor, y expresaron el profundo vacío que deja su partida.

Mauro Menéndez Mujica, hijo de Aylín Mujica. (Agencia México)

Aylín Mujica comparte fotos inéditas de Mauro Menéndez

Aylín Mujica, de 55 años de edad, publicó en su cuenta de Instagram, fotografías inéditas del DJ y productor musical, quien murió el 16 de julio por complicaciones de la neumonía que días antes le fue diagnosticada.

“Hoy celebro tu vida hasta el cielo, mi Mauro querido”, citó la actriz en referencia al cumpleaños de Mauro Menéndez, a quien dice extrañar demasiado.

“Desde el momento en que llegaste a mi vida, me hiciste la mamá más feliz del mundo. Siempre fuiste un ser muy especial: tu nobleza, tu gran corazón, tus inmensas ganas de vivir y ese maravilloso sentido del humor que iluminaba todo a tu alrededor. Vivirás por siempre en mi corazón” Aylín Mujica

Su mensaje se extendió con el recuerdo de aquel sentimiento que experimentó con el nacimiento de su primogénito.

Mauro Meléndez (@aylinmujic / Instagram)

Finalmente, Aylín Mujica dijo estar consciente de que nada volverá a ser igual y de que la tristeza que hoy siente su corazón, no desaparecerá; sin embargo, prometió que intentará ser feliz.

“Sé que nada volverá a ser igual, pero te prometo que voy a intentar ser feliz, porque sé que eso es lo que más deseas para mí. Te amaré y te llevaré conmigo eternamente. Toda la familia te ama. Happy birthday my love 333 888” Aylín Mujica

Osamu Menéndez recuerda con cariño a su hijo Mauro Menéndez en su cumpleaños

Por su parte, Osamu Menéndez, de 57 años, también por Instagram, dedicó un mensaje cargado de amor a su hijo Mauro Ménendez, por su cumpleaños.

“Hoy 11 de agosto cumplirías 33 años. Viviste como un rockstar y te fuiste a la eternidad como un rockstar. Te amo por siempre”, citó. Osamu Menéndez

El mensaje lo acompañó con un video de su hijo mezclando tracks en la tornamesa de un antro.