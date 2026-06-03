Irán Castillo es reconocida principalmente por su carrera como cantante y actriz en México, siendo una de las más mediáticas a través de los años.

Con más de tres décadas de trayectoria, Irán Castillo ha demostrado una notable versatilidad al destacar en diversos proyectos.

¿Quién es Irán Castillo?

Irán Castillo Pinzón es una actriz, cantante y compositora mexicana originaria de Veracruz, que ha desarrollado su carrera principalmente en televisión y cine.

Además de tener una incursión en el mundo del doblaje como la voz en español oficial de Jessie en la franquicia de Toy Story.

Irán Castillo (Agencia México)

¿Qué edad tiene Irán Castillo?

Irán Castillo nació el 4 de enero de 1977, actualmente tiene 49 años.

¿Quién es el esposo de Irán Castillo?

La pareja actual de Irán Castillo es Pepe Ramos, padre de su hijo nacido en 2022.

Anteriormente se relacionó con Gabriel Castañeda, quien es el padre de su hija nacida en 2011.

¿Qué signo zodiacal es Irán Castillo?

Dado que nació el 4 de enero, su signo zodiacal es Capricornio

Irán Castillo (Agencia México)

¿Cuántos hijos tiene Irán Castillo?

Irán Castillo tiene una hija y un hijo:

Irka: Nacida en octubre de 2011

Demian: Nacido en febrero de 2022

¿Qué estudió Irán Castillo?

Irán Castillo comenzó su formación como artista a los 12 años, cuando ingresó al taller de actuación de Martha Zavaleta y Pedro Damián.

En 2006 se trasladó a Vancouver, Canadá, donde estudió inglés en la CSLI.

Tras su segundo embarazo, se preparó y certificó como doula (asistente profesional para el trabajo de parto).

¿En qué ha trabajado Irán Castillo?

Irán Castillo tiene una trayectoria laboral es extensa y abarca múltiples áreas del entretenimiento.

Cine:

Familia a la deriva

Mesa de regalos

Sin Copa

El Exorcismo de Dios

Toy Story 4

Solteras

Sobre tus huellas

31 días

Morgana

Contraluz

Toy Story 3

Sabel Redemption

La cabeza de Buda

Viernes de animas

Victorio

Chiles xalapeños

El secuestro

Amor xtremo

Efectos secundarios

El tigre de Santa Julia

Toy Story 2

La segunda noche

¡Que vivan los muertos!

Telenovelas:

Mi verdad oculta

S.O.S Me estoy enamorando

La mexicana y el güero

Enemigo Intimo

El bienamado

Perseguidos

Que te perdone Dios

Los secretos de Lucía

Mundo de fieras

Alborada

Amar otra vez

Clase 406

Aventuras en el tiempo

El derecho de nacer

Locura de amor

Soñadoras

Preciosa

Mi pequeña traviesa

Confidente de secundaria

Retrato de familia

Agujetas de color de rosa

Más allá del puente

Entre la vida y la muerte

De frente al sol

Ángeles blancos

Series:

Juegos Interrumpidos

Las Brabas FC

Amarres

Dr. Cándido Pérez

Los pecados de Bárbara

Decisiones, Unos ganan otros pierden

El Chapo

40 y 20

Según Bibi

Por siempre Joan Sebastian

Hasta que te conocí

El Torito

El Pantera

Mujeres asesinas

Qué chavas

El club de Gaby

Reality shows:

¿Quién es la máscara?

Bailando por un sueño

Mi sueño es bailar

Bailando por la boda de mis sueños

Teatro:

El Sótano

School of Rock

Fiebre de Sábado por la noche

Destino Uganda

Habitación 306

Fiebre de Sábado por la noche

Estelas del narco

El lápiz de Sebastián

Somos eternos

24hourplaysmex

Blanca Nieves, el musical

Cita a ciegas

Chamaco

Amor de mis amores

Vaselina

El mago de Oz

Los 39 escalones

12 mujeres en pugna

Vaselina

Gypsy

Ce-los Dije

Vaselina