Irán Castillo es reconocida principalmente por su carrera como cantante y actriz en México, siendo una de las más mediáticas a través de los años.
Con más de tres décadas de trayectoria, Irán Castillo ha demostrado una notable versatilidad al destacar en diversos proyectos.
¿Quién es Irán Castillo?
Irán Castillo Pinzón es una actriz, cantante y compositora mexicana originaria de Veracruz, que ha desarrollado su carrera principalmente en televisión y cine.
Además de tener una incursión en el mundo del doblaje como la voz en español oficial de Jessie en la franquicia de Toy Story.
¿Qué edad tiene Irán Castillo?
Irán Castillo nació el 4 de enero de 1977, actualmente tiene 49 años.
¿Quién es el esposo de Irán Castillo?
La pareja actual de Irán Castillo es Pepe Ramos, padre de su hijo nacido en 2022.
Anteriormente se relacionó con Gabriel Castañeda, quien es el padre de su hija nacida en 2011.
¿Qué signo zodiacal es Irán Castillo?
Dado que nació el 4 de enero, su signo zodiacal es Capricornio
¿Cuántos hijos tiene Irán Castillo?
Irán Castillo tiene una hija y un hijo:
- Irka: Nacida en octubre de 2011
- Demian: Nacido en febrero de 2022
¿Qué estudió Irán Castillo?
Irán Castillo comenzó su formación como artista a los 12 años, cuando ingresó al taller de actuación de Martha Zavaleta y Pedro Damián.
En 2006 se trasladó a Vancouver, Canadá, donde estudió inglés en la CSLI.
Tras su segundo embarazo, se preparó y certificó como doula (asistente profesional para el trabajo de parto).
¿En qué ha trabajado Irán Castillo?
Irán Castillo tiene una trayectoria laboral es extensa y abarca múltiples áreas del entretenimiento.
Cine:
- Familia a la deriva
- Mesa de regalos
- Sin Copa
- El Exorcismo de Dios
- Toy Story 4
- Solteras
- Sobre tus huellas
- 31 días
- Morgana
- Contraluz
- Toy Story 3
- Sabel Redemption
- La cabeza de Buda
- Viernes de animas
- Victorio
- Chiles xalapeños
- El secuestro
- Amor xtremo
- Efectos secundarios
- El tigre de Santa Julia
- Toy Story 2
- La segunda noche
- ¡Que vivan los muertos!
Telenovelas:
- Mi verdad oculta
- S.O.S Me estoy enamorando
- La mexicana y el güero
- Enemigo Intimo
- El bienamado
- Perseguidos
- Que te perdone Dios
- Los secretos de Lucía
- Mundo de fieras
- Alborada
- Amar otra vez
- Clase 406
- Aventuras en el tiempo
- El derecho de nacer
- Locura de amor
- Soñadoras
- Preciosa
- Mi pequeña traviesa
- Confidente de secundaria
- Retrato de familia
- Agujetas de color de rosa
- Más allá del puente
- Entre la vida y la muerte
- De frente al sol
- Ángeles blancos
Series:
- Juegos Interrumpidos
- Las Brabas FC
- Amarres
- Dr. Cándido Pérez
- Los pecados de Bárbara
- Decisiones, Unos ganan otros pierden
- El Chapo
- 40 y 20
- Según Bibi
- Por siempre Joan Sebastian
- Hasta que te conocí
- El Torito
- El Pantera
- Mujeres asesinas
- Qué chavas
- El club de Gaby
Reality shows:
- ¿Quién es la máscara?
- Bailando por un sueño
- Mi sueño es bailar
- Bailando por la boda de mis sueños
Teatro:
- El Sótano
- School of Rock
- Fiebre de Sábado por la noche
- Destino Uganda
- Habitación 306
- Fiebre de Sábado por la noche
- Estelas del narco
- El lápiz de Sebastián
- Somos eternos
- 24hourplaysmex
- Blanca Nieves, el musical
- Cita a ciegas
- Chamaco
- Amor de mis amores
- Vaselina
- El mago de Oz
- Los 39 escalones
- 12 mujeres en pugna
- Vaselina
- Gypsy
- Ce-los Dije
- Vaselina