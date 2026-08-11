Hoy martes 11 de agosto llega en concierto único la banda mexicana Plastilina Mosh en el Foro Indie Rocks de la CDMX.
Así que prepárate para disfrutar de ver a Plastilina Mosh en el Foro Indie Rocks, que a continuación te dejamos los detalles de horario en que termina el concierto:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 22 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 11:00 de la noche
Plastilina Mosh llega al Foro Indie Rocks para tocar Aquamosh
Plastilina Mosh tocará completo y en vivo su icónico primer álbum Aquamosh solo hoy 11 de agosto en el Foro Indie Rocks, concierto que sin duda es imperdible.
Recuerda que el Foro Indie Rocks es el recinto ubicado en la calle de Zacatecas número 39 de la colonia Roma Norte en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, CDMX.
Las estaciones más cercanas al Foro Indie Rocks son del Metro en Hospital General y Metro Niños Héroes, ambas de la Línea 3.
Así que los fans ya tienen todo para disfrutar del especial concierto de Plastilina Mosh en el Foro Indie Rocks hoy 11 de agosto.