Patrick Bruel alcanzó fama internacional gracias a éxitos musicales que marcaron a varias generaciones y a una destacada trayectoria en cine y televisión. En 2026 fue acusado por violación y agresión sexual.

El artista es uno de los cantantes francófonos más exitosos de las últimas décadas, además de actor, compositor y figura reconocida del entretenimiento francés.

¿Quién es Patrick Bruel?

Patrick Bruel es un cantante, compositor y actor francés nacido como Patrick Maurice Benguigui en Tlemcen.

Alcanzó la fama a finales de los años 80 y principios de los 90 gracias a canciones que se convirtieron en clásicos de la música francófona.

Además de su carrera musical, ha participado en numerosas películas, series y producciones teatrales.

Patrick Bruel (Instagram | @patrickbruel)

¿Cuántos años tiene Patrick Bruel?

Patrick Bruel nació el 14 de mayo de 1959, por lo que actualmente tiene 67 años.

¿Quién es la esposa de Patrick Bruel?

Patrick Bruel estuvo casado con Amanda Sthers entre 2004 y 2007.

Tras su divorcio, ha mantenido diversas relaciones sentimentales, aunque actualmente no se le conoce una esposa.

¿Qué signo zodiacal es Patrick Bruel?

Al haber nacido el 14 de mayo, Patrick Bruel pertenece al signo Tauro.

¿Quiénes son los hijos de Patrick Bruel?

Patrick Bruel es padre de dos hijos: Oscar y Léon, fruto de su matrimonio con Amanda Sthers.

Ambos han mantenido un perfil relativamente discreto lejos de los medios de comunicación.

Patrick Bruel e hijos (Instagram | @patriciobruel)

¿Qué estudió Patrick Bruel?

Patrick Bruel realizó sus estudios en el prestigioso Liceo Henri-IV de París.

Durante su juventud mostró interés por la actuación y la música, inclinándose finalmente por una carrera artística que lo llevó a convertirse en una de las figuras más populares de Francia.

¿En qué ha trabajado Patrick Bruel?

Patrick Bruel ha trabajado como cantante, compositor, actor y jugador profesional de póker.

En la música ha vendido millones de discos con álbumes como:

Alors Regarde

Entre Deux

Ce soir on sort....

Como actor participó en películas como:

Le Prénom

Un secret

K

También ganó un brazalete de la World Series of Poker en 1998, convirtiéndose en una de las celebridades francesas más reconocidas dentro de esa disciplina.

Patrick Bruel (Instagram | @patrickbruel)

Patrick Bruel y la denuncia de 13 mujeres por violación y agresión sexual

El 8 de junio de 2026, Patrick Bruel quedó en el centro del escándalo mundial tras ser detenido por presunta violación y agresión sexual.

Fue en mayo pasado cuando se presentaron ocho denuncias formales en su contra que sumaron intento de violación entre las acusaciones.

Por lo menos 30 mujeres han acusado públicamente a Bruel, todo de hechos que habrían tenido lugar entre lapsos que van de 1991 a 1997 y de 2001 a 2015.

Por su parte, el cantante y compositor francés se ha declarado inocente de todos los delitos, mientras que ha mostrado disposición de colaborar con las autoridades.