Ed Sheeran es un destacado cantante de Reino Unido que ha realizado numerosas y exitosas colaboraciones musicales con artistas de gran talla como:

De niño fue parte del coro de la iglesia, etapa en la que aprendió a tocar la guitarra. Decidió a convertirse en un gran músico, abandonó la secundaria y se mudó a Londres para iniciar una carrera artística.

¿Quién es Ed Sheeran? Cantante y compositor de Reino Unido

Edward Christopher Sheeran es el nombre real del cantante, compositor y guitarrista, Ed Sheeran.

A lo largo de 22 años de carrera, ha lanzado 8 álbumes de estudio:

+ (Plus) (2011)

× (Multiply) (2014)

÷ (Divide) (2017)

No.6 Collaborations Project (2019)

= (Equals) (2021)

− (Subtract) (2023)

Autumn Variations (2023)

Play (2025)

Ed Sheeran (@teddysphotos / Instagram)

Con éxitos como Shape of You, Perfect, Thinking Out Loud, Photograph y Castle on the Hill, ha conquistado millones de escuchas internacionales.

Su talento ha sido reconocido con 4 premios Grammy y múltiples galardones internacionales como Premios Billboard, MTV Video Music Awards, BRIT Awards y un Primetime Emmy.

¿Qué edad tiene Ed Sheeran? Cantante y compositor de Reino Unido

Ed Sheeran nació en Halifax, Inglaterra, el 17 de febrero de 1991, por lo que actualmente tiene 35 años.

¿Quién es la esposa de Ed Sheeran? Cantante y compositor de Reino Unido

Ed Sheeran está casado con Cherry Seaborn, de 34 años.

¿Qué signo zodiacal es Ed Sheeran? Cantante y compositor de Reino Unido

Ed Sheeran nació bajo el signo zodiacal de Acuario.

Ed Sheeran (@teddysphotos / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Ed Sheeran? Cantante y compositor de Reino Unido

Ed Sheeran tiene dos hijas con su esposa Cherry Seaborn:

Lyra Antarctica

Jupiter

¿Qué estudió Ed Sheeran? Cantante y compositor de Reino Unido

Ed Sheeran dejó la escuela a los 16 años. En Londres inició su formación artística a través del National Youth Theatre y el Youth Music Theatre UK.

Ed Sheeran (@teddysphotos / Instagram)

¿En qué ha trabajado Ed Sheeran? Cantante y compositor de Reino Unido

Ed Sheeran ha trabajado como cantante, compositor y productor discográfico.

Antes de conocer la fama, cantó en las calles. Posteriormente, lanzó 5 álbumes de estudio.

Como compositor ha escrito temas para Justin Bieber, The Weeknd, One Direction y Taylor Swift.

En 2025 fundó su propio sello discográfico llamado Gingerbread Man Records. Ha colaborado con grandes cantantes como:

Justin Bieber

Eminem

50 Cent

Paulo Alondra

Beyoncé

BTS