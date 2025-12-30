Gracias a una publicación de Forbes, Beyoncé vuelve a estar en boca de todos.

Beyoncé, de 44 años de edad, además de tener el récord de premios Grammy, hoy es una celebridad multimillonaria, al igual que si esposo Jay-Z, pero ¿quién es ella?

En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre la multifacética.

¿Quién es Beyoncé?

Beyoncé Giselle Knowles-Carter es el nombre completo de la cantante nacida en Houston.

Ella es una cantautora, bailarina, actriz, diseñadora y empresaria estadounidense. Su interés principal se enfoca en el espectáculo.

Su trayectoria artística abarca más de tres décadas. Cuenta con 35 premios Grammy, lo que la convierte en la artista más galardonada en la historia de la ceremonia.

Su disco Cowboy Carter, publicado en marzo de 2024, le sumó un premio Grammy en la categoría Álbum del Año, pero además le dio la gira musical más taquillera del año.

¿Qué edad tiene Beyoncé?

Beyoncé nació en Estados Unidos el 4 de septiembre de 1981, por lo que actualmente tiene 44 años de edad.

¿Quién es el esposo de Beyoncé?

Desde 2008, Beyoncé está casada con el rapero y productor musical Shawn Corey Carter, mejor conocido como Jay-Z, de 56 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Beyoncé?

A Beyoncé la rige el signo zodiacal de virgo.

¿Cuántos hijos tiene Beyoncé?

Beyoncé tiene tres hijos con su esposo Jay-Z, ellos son:

Blue Ivy Carter, nacida en 2012.

Los gemelos Rumi y Sir Carter, nacidos en 2017.

¿Qué estudió Beyoncé?

Beyoncé terminó la preparatoria, pero no se graduó de la universidad. Desde pequeña supo que quería ingresar a la escena musical por lo que estuvo en escuelas de artes escénicas, donde le ayudaron a trabajar su voz.

Participó en coros y concursos antes de ser una de las vocalistas de Destiny’s Child.

¿En qué ha trabajado Beyoncé?

Pese a que Beyoncé llamó la atención desde pequeña fue hasta 1997 cuando los reflectores se colocaron sobre ella, indefinidamente.

Formó parte de la agrupación femenina Destiny’s Child, la cual creó su padre. Ésta probó el éxito a poco de su lanzamiento.

En 2001, Destiny’s Child debutó en el número uno del Billboard 200 por su sencillo Survivor.

Mientras el grupo tomaba fuerza, Beyoncé fue llamada para ser parte de la película de MTV, “Carmen: A Hip Hopera”.

Por su actuación recibió el premio “El compositor del año” de la Sociedad estadounidense de Compositores y la segunda mujer en Autores y Editores.

Aunque Destiny’s Child apuntaba para llegar más alto, decidió tomarse una pausa ese 2001, tras el lanzamiento de su disco navideño.

Beyoncé, por su parte, continuó con su carrera en solitario. Participó en la película Austin Powers in Goldmember y en 2003 se lanzó como solista.

Desde entonces ha lanzado ocho álbumes de estudio, comenzando por Dangerously in Love, así como un disco en directo.

2003: Dangerously in Love

2006: B’Day

2008: I Am... Sasha Fierce

2011: 4

2013: Beyoncé

2016: Lemonade

2019: Homecoming: The Live Album

2022: Renaissance

2024: Cowboy Carter

Con Destiny’s Child lanzó cinco discos:

1998: Destiny’s Child

1999: The Writing’s on the Wall

2001: Survivor

2001: 8 Days of Christmas

2004: Destiny Fulfilled

Ha participado en al menos 11 películas y ha ido reconocida con múltiples premios, como lo son los Grammy, donde tiene el récord de estatuillas.

Beyoncé es multimillonaria

De acuerdo con un reporte de Forbes, Beyoncé, al igual que su esposo Jay-Z, hoy es una celebridad multimillonaria.

El estreno de su álbum Cowboy Carter le sumó varias cifras a la cuenta de Beyoncé, además de tres premios Grammy, en las categorías:

Álbum del año

Mejor álbum de música country

Mejor interpretación de música country

Lo que la convierte en la cantante con más premios Grammy, tiene 35.

Asimismo, Cowboy Carter Tour se convirtió en la más taquillera del año al recaudar 400 millones en boletos y 50 millones en mercancía; es decir, obtuvo ingresos por casi 9 mil millones de pesos.

Sin embargo, entre inversiones y pagos, en 2025 ganó tan solo más de 2 mil 650 millones pesos.

Se estima que su patrimonio neto es de poco más de 14 mil millones de pesos.

Beyoncé ha firmado con importantes marcas de ropa, perfumes e incluso de refrescos, así como ha lanzado su propia línea de ropa que puede encontrarse en tiendas como C&A, Macy’sy Dillard’s, Against All Odds y especializadas de Jimmy Jazz.

En 2010, abrió su Centro de Cosmetología Beyoncé en el Phoenix House de Brooklyn y, por supuesto, ha trabajado en álbumes y giras musicales.

El lanzamiento de Cowboy Carter Tour, inevitablemente, le abrió nuevas oportunidades en el mercado.