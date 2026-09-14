La segunda edición de México Canta 2026 llegó a su fin con una gala celebrada en el Auditorio Nacional, donde se dieron a conocer a los tres ganadores del concurso impulsado por la Secretaría de Cultura.

Tras semanas de competencia y votación del público, Bryan Soto, Lizandro Espinoza y Tiffany Galaviz ocuparon los primeros lugares de la contienda.

Bryan Soto, obtuvo el primer lugar con 25 por ciento de los votos Lizandro Espinoza, obtuvo el segundo sitio, con 22.2 por ciento de los votos Tiffany Galaviz, en el tercer lugar, con 21.6 por ciento de votos

Además del reconocimiento obtenido, los triunfadores de México Canta 2026 recibirán la grabación de un álbum profesional y participarán en los festejos patrios del 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

México Canta 2026 ya tiene a sus tres ganadores: conoce quiénes son (@MexicoCanta_)

Bryan Soto, primer lugar de México Canta 2026

Bryan Soto de 25 años de edad, y originario del Valle de Chalco del Estado de México se coronó como el primer lugar de México Canta 2026.

“Es una chulada. No esperamos tanto apoyo” fueron las palabras de Bryan Soto, tras llevarse la votación de México Canta 2026 y colocarlo como uno de los ganadores de esta segunda edición.

Para la final de México Canta 2026, Bryan Soto interpretó el tema de “Labios de cereza” de Teo Mora, acompañado por sus dos compañeros con quienes integra el trío Clave 5/7.

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Lizandro Espinoza, segundo lugar de México Canta 2026

El segundo lugar de México Canta 2026 lo ocupó Lizandro Espinoza de 21 años de edad, y es originario de Portland, Oregon.

En la final de México Canta 2026, Lizandro Espinoza cerró su participación con la canción “Pena de la buena” de Bruno Rex y Atza Urieta.

Tras ser uno de los ganadores de México Canta 2026, Lizandro Espinoza aseguró que este premio es “un sueño que la verdad nunca pensé que iba a pasar y la verdad es un honor estar aquí enfrente de tanta gente”.

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Tiffany Galaviz, tercer lugar de México Canta 2026

La tercera ganadora de México Canta 2026 es Tiffany Galaviz joven originaria de Glendale, California de 24 años de edad.

“Este ha sido un gran sueño para mí…estoy sumamente orgullosa de haber llegado hasta aquí con todos ustedes”, dijo Tiffany Galaviz tras ser la ganadora de México Canta 2026.

Para la final de México Canta 2026, Tiffany Galaviz deleitó a la audiencia con “Cosa fina del país”, tema del cual ella misma es la autora y compositora.