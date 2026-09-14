Claudia Sheinbaum respondió con ironía a las declaraciones de la periodista Anabel Hernández sobre su estado de salud y presuntos hábitos personales, al considerar que forman parte de señalamientos sin sustento.

Me reí de lo que dijo Anabel Hernández. Ya es “a ver qué nos inventamos esta semana” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 14 de septiembre de 2026, la presidenta de México restó importancia a las acusaciones de Anabel Hernández y aseguró que este tipo de versiones surgen de manera recurrente para generar polémica.

Sin profundizar en el tema, Claudia Sheinbaum optó por tomar los comentarios sobre su presunto consumo de marihuana con humor y aprovechó para cuestionar la credibilidad de las afirmaciones difundidas recientemente en su contra.

Sheinbaum minimiza señalamientos de Anabel Hernández; es la invención de la semana, asegura

La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó las afirmaciones de Anabel Hernández sobre su supuesto consumo de marihuana por motivos de salud.

Claudia Sheinbaum aseguró que estas afirmaciones sólo le provocan risa y aseguró que “esa es la de esta semana, a ver que vienen con la otra”.

La presidenta decidió no dar más foco a los señalamientos de la periodista tras reírse de los señalamientos compartidos sin sustento.

Esto luego de que Anabel Hernández publicara un video donde asegura que “miembros de su gobierno” confirmaron que la presidenta consume marihuana para tratar la presión que tiene como mandataria, así como una supuesta depresión.

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