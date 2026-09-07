Tras cancelación del concierto del 12 de diciembre, MusicVibe reveló qué pasará con los boletos de Ed Sheeran.

El cantante se presentaría en una segunda fecha de su Loop Tour para cerrar su gira mundial en la CDMX.

No obstante, los problemas de movilidad que genera el Día de la Virgen en la capital orillaron a los organizadores a cancelar el show de Ed Sheeran.

MusicVibe aclara qué pasará con boletos de Ed Sheeran tras cancelación del concierto del 12 de diciembre

A través de un comunicado, MusicVibe informó que los asistentes al concierto de Ed Sheeran del 12 de diciembre serán reubicados.

Los fans podrán asistir al concierto de Ed Sheeran del 11 de diciembre, sin que deben realizar ningún cambio de boletos o trámite adicional, ya que las entradas serán completamente válidas.

De acuerdo con la boletera, los clientes recibirán las indicaciones necesarias para que sepan cómo será la reubicación dentro del Estadio Ciudad de los Deportes.

MusicVibe hará llegar los detalles vía correo electrónico y mediante la cuenta de FunTicket, empresa que vendió los boletos para Ed Sheeran en la CDMX.

Ed Sheeran (Agencia México / Agencia México)

Así puedes solicitar tu reembolso de boletos por segundo concierto cancelado de Ed Sheeran

Aquellos que no tengan posibilidad de asistir en la fecha del concierto de Ed Sheeran podrán reclamar su reembolso mediante el contacto atc.loop2026@funticket.

Considera que de acuerdo con las políticas de FunTicket deberás de mandar el mail a través del mismo correo que usaste para adquirir los boletos.

Para que proceda tu solicitud, esta deberá hacer dentro de los 15 días naturales a partir del anuncio de cambio de fecha de concierto.

Los datos que se deben mandar a la boletera en el mensaje son los siguientes:

Número de confirmación de compra

Cantidad de boletos adquiridos,

Digitalización o captura de pantalla de los Boletos adquiridos, Fecha de la compra

Estado de cuenta donde se vea reflejada la compra

INE del titular de la cuenta que fue utilizada para realizar la compra

Mención expresa de que se solicita reembolso en modalidad de transferencia interbancaria a la cuenta utilizada para realizar la compra o mediante bonificación a través de un Monedero Electrónico

Si no se especifica la modalidad de reembolso, FunTicket lo hará por medio de un monedero electrónico. Cada solicitud será procesada, validada y aprobada en un plazo que no deberá exceder los 30 días naturales.