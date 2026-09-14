Morena presentará este lunes 14 de septiembre de 2026 a quienes asumirán las Coordinaciones Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán y Guerrero, cargos considerados estratégicos rumbo a las elecciones 2027.

La presentación de coordinadores forma parte del proceso interno con el que Morena perfila a sus principales cuadros para competir por las gubernaturas que estarán en juego.

Además de la relevancia electoral de Michoacán y Guerrero, la definición de estas coordinaciones cobra especial interés debido al elevado número de aspirantes que participaron en los procesos internos de selección.

Ariadna Montiel y Citlalli Hernández presentan a coordinadores de Guerrero y Michoacán

La dirigencia nacional de Morena llevará a cabo este lunes 14 de septiembre el evento protocolario para presentar a las y los Coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán y Guerrero.

El acto está programado para las 14:00 horas en el Salón Olmeca 2 del World Trade Center (WTC), ubicado en la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

La presentación estará encabezada por la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora.

Michoacán y Guerrero registraron el mayor número de aspirantes en Morena

Michoacán y Guerrero destacan por ser las dos entidades que registraron el mayor número de aspirantes internos en este proceso.

En Guerrero, la lista de participantes incluye a la exconsejera jurídica Esthela Damián, la senadora Beatriz Mojica, la presidenta del Partido Verde Karen Castrejón, la alcaldesa con licencia de Acapulco Abelina López, el diputado local Pablo Amílcar Sandoval, el rector con licencia Javier Saldaña y el exdelegado del Bienestar Iván Hernández, entre otros.

Por Michoacán, contendieron perfiles como el exfiscal Carlos Torres Piña, los senadores con licencia Raúl Morón y Celeste Ascencio, y la exsecretaria de Movilidad Gladys Butanda.

Con estas designaciones, el partido suma dos nombres a las cinco coordinaciones ya definidas anteriormente:

Nora Ruvalcaba (Aguascalientes) Pablo Gutiérrez (Campeche) Rosi Bayardo (Colima) Imelda Castro (Sinaloa) Santiago Nieto (Querétaro)

La dirigencia contempla completar las 12 coordinaciones estatales restantes de manera escalonada en el marco del Proceso Electoral 2026-2027 formalmente iniciado por el INE.