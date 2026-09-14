La salida de Macklemore como telonero de la gira The Loop Tour de Ed Sheeran generó controversia luego de que el rapero estadounidense relacionara la decisión con sus pronunciamientos públicos a favor de Palestina.

A través de un comunicado, el artista explicó que fue informado de que ya no formaría parte de los conciertos de Ed Sheeran tras las declaraciones que realizó durante recientes presentaciones en Estados Unidos.

Aunque lamentó lo ocurrido, Macklemore aclaró que no responsabiliza directamente a Ed Sheeran y expresó su deseo de conservar la amistad que ambos han mantenido durante más de una década.

Macklemore ya no estará en la gira de Ed Sheeran tras decisión de Kraft Group

Para la gira The Loop de Ed Sheeran, Macklemore había sido elegido como su telonero en Estados Unidos. Sin embargo, el mensaje que el cantante estadounidense mandó sobre Palestina, llevó a que fuera retirado de los shows.

En un comunicado que el propio Macklemore compartió en sus redes sociales, explicó que desde que se pronunció pro Palestina en los dos conciertos del MetLife Stadium, sostuvo comunicación con Ed Sheeran.

Sin embargo, en medio del intercambio de opiniones sobre la guerra en Gaza y la posición que debían tener, Ed Sheeran le dio la noticia a Macklemore sobre el fin de su show como telonero en sus conciertos.

Macklemore se pronuncia sobre su retiro de la gira de Ed Sheraan por su mensaje pro Palestina. (@macklemore)

Según la explicación, fue Robert Kraft, presidente de The Kraft Group y promotor de la gira, quien impidió la participación del rapero como telonero como consecuencia de su mensaje pro Palestina.

Macklemore se pronuncia sobre su retiro de la gira de Ed Sheraan por su mensaje pro Palestina. (@macklemore)

Ante ello, Macklemore aceptó la decisión de Ed Sheeran y respeto la importancia de The Loop Tour que llevó a que el cantante tomará la decisión impuesta por The Kraft Group.

Pese a ello, subrayó que la víctima no es él ni Ed Sheeran, sino “quienes viven un genocidio”, pues al final ellos regresarán a sus casas, tendrán más trabajo y tiene dinero para vivir, pero las víctimas de la guerra en Gaza, no.

Macklemore se pronuncia sobre su retiro de la gira de Ed Sheraan por su mensaje pro Palestina. (@macklemore)

Sin embargo, se le hizo increíble que tras 3 años pidiendo alto al genocidio en Palestina, este fuera el momento y el lugar en que decidieron silenciarlo.

Por otra parte, Macklemore esperó que su amistad con Ed Sheeran siga tan cercana como desde hace 13 años en que se juntan en el estudio y comparten sus pensares, asegurando seguirá pronunciando “Palestina Libre”.

Macklemore se pronuncia sobre su retiro de la gira de Ed Sheraan por su mensaje pro Palestina. (@macklemore)

Macklemore se pronuncia sobre su retiro de la gira de Ed Sheraan por su mensaje pro Palestina. (@macklemore)

Hasta el momento, el cantante de “Shape of You” no se ha pronunciado sobre el retiro de Macklemore de su gira.