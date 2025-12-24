Justin Bieber, esposo de Hailey Baldwin, es un cantante e ícono del pop que ha protagonizado varias polémicas y constantemente se mantiene en el ojo del huracán.

Pese a que ha destacado en la industria musical, Justin Bieber también ha incursionado en otros sectores, como la moda.

¿Quién es Justin Bieber, cantante e ícono pop?

Justin Drew Bieber nació el 1 de marzo de 1994 en London, Ontario, Canadá.

Es un cantante, productor y compositor que ha alcanzado gran popularidad gracias a su música.

Justin Bieber (Especial)

Justin Bieber se convirtió en un fenómeno global del pop tras ser descubierto en YouTube.

Desde su adolescencia se ha consolidado como una estrella, con éxitos y álbumes reconocidos a nivel mundial, además de que rompió varios récords en la industria musical.

Sin embargo, a lo largo de su carrera, Justin Bieber no se ha escapado de los escándalos y constantemente se encuentra en medio de la polémica.

Actualmente, es una de las personas más seguidas, populares y controvertidas de la industria de la música y el entretenimiento.

¿Cuántos años tiene Justin Bieber, cantante e ícono pop?

Justin Bieber tiene actualmente 31 años de edad.

¿Quién es la esposa de Justin Bieber, cantante e ícono pop?

Desde el 2018, Justin Bieber se encuentra casado con Hailey Baldwin, a lo largo de su matrimonio la pareja ha enfrentado varios rumores de separación.

Sin embargo, Hailey Baldwin y Justin Bieber se mantienen juntos.

Justin Bieber y Hailey Bieber (Agencia México)

¿Qué signo zodiacal es Justin Bieber, cantante e ícono pop?

Justin Bieber es del signo zodiacal Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Justin Bieber, cantante e ícono pop?

Justin Bieber tiene un hijo llamado Jack, fruto de su relación con Hailey Baldwin.

Justin Bieber junto a Hailey Bieber y su hijo Jack Blues (@justinbieber)

¿Qué estudió Justin Bieber, cantante e ícono pop?

Justin Bieber logró sobresalir en la industria musical a una corta edad; sin embargo, estudió de manera remota mientras se encontraba de gira y grabando para completar sus estudios de educación secundaria.

Asistió a la escuela católica Jeanne Sauvé y luego a la St. Michael Catholic Secondary School en su ciudad natal, Stratford, Canadá.

Justin Bieber aprendió a tocar instrumentos como piano, batería, trompeta y guitarra de forma autodidacta .

¿En qué ha trabajado Justin Bieber, cantante e ícono pop?

A la edad de 12 años, Justin Bieber participó en un concurso local de canto en Stratford, donde obtuvo el segundo lugar tras cantar el tema So Sick de Ne-Yo.

En 2008, Scooter Braun descubrió el talento de Justin Bieber cuando se encontraba viendo algunos videos en YouTube.

A través de esta plataforma, Justin Bieber compartió algunas versiones de sus canciones favoritas acompañado junto a su guitarra.

A los 15 años, Justin Bieber publicó su sencillo debut One Time, tema que se posiciono en los primeros lugares de las listas de éxitos en más diez países.

Su álbum debut My World lo lanzó en 2009, alcanzando críticas positivas tanto de especialistas como de la audiencia.

Justin Bieber se convirtió en el primer artista en tener siete sencillos de un álbum debut en Billboard Hot 100.

Con 16 años, Justin Bieber realizó su primera gira My World Tour, para ese momento ya se había convertido en un ídolo en la industria musical.

A lo largo de su trayectoria Justin Bieber ha conseguido romper récords mundiales:

En 2011 destronó a Elvis Presley al conseguir 7 números #1 antes de los 25

Tiene 12 canciones en las más altas listas de la historia de la industria musical, superando a Michael Jackson

Se convirtió en el artista más joven en la historia musical en lograr un álbum número #1 en la lista Billiboard

Justin Bieber también ha incursionado en la actuación, debutó en la serie de televisión CSI: Crime Scene Investigation.

El 11 de febrero de 2011 se realizó el estreno del documental Justin Bieber: Never Say Never, que presenta la carrera musical del cantante con grabaciones de su gira de conciertos de 2010.

Justin Bieber ha realizado otras apariciones en producciones, pero también ha destacado en la industria musical.

A lo largo de su trayectoria se ha enfrentado a varios problemas con la policía por mal comportamiento e incluso ha tenido problemas de adicción.