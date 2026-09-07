La promotora MusicVibe anunció mediante un comunicado que Ed Sheeran cancela su segundo concierto del 12 de diciembre en CDMX.

“Con el objetivo de brindar la mejor experiencia posible a todos los asistentes, y tras evaluar las condiciones de movilidad previstas en la Ciudad de México para el próximo 12 de diciembre, los boletos para el concierto de Ed Sheeran programado para esa fecha serán reubicados al 11 de diciembre.” Comunicado MusicVibe

El interprete de Perfect había programado dos shows en el Estadio Ciudad de los Deportes, sin embargo, los problemas de movilidad que genera el Día de la Virgen de Guadalupe en CDMX, hizo que se quedara solo una fecha.

Cancelan segundo concierto de Ed Sheeran; asistentes serán reubicados para el 11 de diciembre

Tras confirmarse que el segundo concierto de Ed Sheeran se cancelaba, MusicVibe indicó que los asistentes a ese show serán reubicados para el día viernes 11 de diciembre 2026.

Eso significa que los boletos adquiridos para el segundo concierto serán vigentes en el primer día, por lo que no es necesario hacer cambios adicionales.

Mediante FunTicket, los fans recibirán más información sobre la reubicación.

En caso de que no se quiera asistir, se podrá proceder al reembolso de boletos mediante el contacto con atc@funticket.mx. para realizar el trámite que corresponde.

Comunicado MusicVibe (Especial)

Vía redes sociales, los fans de Ed Sheeran han mostrado su inconformidad sobre la situación.

Y también dudas al respecto de cómo será la reubicación de asistentes en una sola fecha de concierto, argumentando que habrá dos personas numerada en el mismo asiento.

Los fans esperaban con ansia el segundo concierto de Ed Sheeran en CDMX porque se trata del gran cierre de la exitosa gira The Loop Tour.

No obstante, la cancelación ha generado molestia entre los seguidores del cantante.