La victoria de Joanna Wietrzyk en HYROX Beijing 2026 quedó opacada por la polémica que surgió tras sufrir un episodio de diarrea durante la competencia y continuar en el circuito hasta coronarse campeona de la categoría Pro Women.

Lo ocurrido provocó un intenso debate entre atletas y aficionados sobre los protocolos sanitarios del HYROX Beijing 2026, especialmente por el uso compartido de estaciones y zonas de competencia.

Las críticas derivaron en cuestionamientos sobre las medidas de higiene aplicadas por HYROX, que ya anunció una revisión de sus normas y procedimientos.

HYROX Beijing 2026: Protocolos de higiene vs patrocinio de Joanna Wietrzyk

En redes sociales chinas e internacionales se abrió un debate sobre la seguridad y protocolos para atletas de HYROX Beijing 2026

Acusan trato preferencial a Joanna Wietrzyk, de 24 años, por estar patrocinada por Puma, firma que también es sponsor oficial de Hyrox.

La discusión se centra en que los competidores de HYROX comparten zonas de paso, máquinas, alfombras y otros elementos del circuito, los cuales no fueron limpiados tras el paso de la atleta sino al final del día, declaró una persona a la agencia EFE.

“La limpieza no se realizó en ese momento, sino al final del día, y hubo personas que se mancharon e incluso resbalaron por las heces” Anónimo

Además de la seguridad e higiene de los atletas, otras personas cuestionaron la diferencia de criterio respecto a otras infracciones contempladas en las normas de HYROX, como la sanción a escupir en la cancha así como arrojarse agua sobre el cuerpo.

La falta de atención ha causado indignación entre la mayoría de participantes, quienes piden a HYROX Beijing reembolsar el costo de la inscripción (de aproximadamente 150 dólares, es decir, poco más 2,570 pesos) por un posible riesgo sanitario.

Hyrox revisará sus reglas tras episodio de diarrea de Joanna Wietrzyk

Tras la molestia y críticas que generó la episodio de diarrea de Joanna Wietrzyk, HYROX revisará sus reglas.

En un comunicado, HYROX asegura a los competidores que durante las competencias se aplican “claros protocolos médicos y de biocontaminación”; sin embargo, al presentarse una situación inesperada “se desdibujaron los protocolos diseñados para la competición de élite y la competición masiva, creando ambigüedad en cómo se entendieron y aplicaron”.

“Reconocemos que esto puede, lógicamente, provocar frustración, preguntas y opiniones encendidas dentro de nuestra comunidad”, señalan. HYROX

Ante las preocupaciones y comentarios alrededor de lo ocurrido, HYROX se compromete a investigar lo ocurrido y responsabilizarse con el propósito de seguir mejorando.

“A medida que nuestro deporte evoluciona, encontramos situaciones nuevas y cada vez más complejas que suponen un reto y en las que es necesaria mayor claridad”, reitera. HYROX

Finalmente, también advierte que se investigará sobre las amenazas que ha recibido la atleta de Australia, tras coronarse campeona de HYROX Beijing.