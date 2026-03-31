Se reveló que BTS, la icónica banda de Corea del Sur, llega a CDMX con experiencia inmersiva junto a Spotify.

En colaboración la plataforma Spotify, la banda surcoreana BTS anunció “SWIMSIDE”, una experiencia para las ARMY.

CDMX será sede de la experiencia inmersiva de BTS y Spotify

A través de redes sociales, se anunció que la CDMX contará con la experiencia inmersiva de BTS.

Además de la Ciudad de México, la experiencia de BTS en colaboración con Spotify visitará:

Manila (Filipinas)

Jakarta (Indonesia)

Tokio (Japón)

Sao Paulo (Brasil)

SWIMSIDE es un evento privado e íntimo que se inspira en el tema SWIM y el nuevo álbum de BTS, ARIRANG.

La experiencia está pensada para los oyentes más asiduos de BTS en la plataforma musical Spotify.

¿Qué incluirá la experiencia de BTS con Spotify en CDMX?

La experiencia SWIMSIDE ya ha tenido ediciones en ciudades como Seúl, Corea, y Nueva York, Estados Unidos.

En el caso de Corea, SWISIDE tuvo los siguientes beneficios:

Crucero

Spots para fotos

Actividades interactivas

Pop-up exclusiva

Para Nueva York, BTS dio una sesión de preguntas y respuestas, acerca de su álbum ARIRANG.

Además, BTS brindó show intimo y los fans recibieron merch exclusiva.

Por ello, se espera que en CDMX haya algunos beneficios similares como los que se vivieron en Seúl y Nueva York con BTS.

BTS (Kim Hong-Ji / AP)

Fechas para la experiencia de BTS con Spotify en la CDMX

Hasta el momento, no se han revelado las fechas para la experiencia de BTS con Spotify en la CDMX, tampoco se conoce cuál será la sede del evento .

De igual manera, no se sabe cómo será la dinámica de participación que lanzará Spotify para SWIMSIDE de BTS.

Si se toman en cuenta las experiencias de Seúl y Nueva York, los invitados podrían ser notificados por correo.

No obstante, será un evento bastante exclusivo que se limitará a solo unos cientos de fanáticos.