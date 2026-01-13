El regreso a los escenarios de BTS ha generado una fuerte expectativa entre los miembros del Army en México.

Y como todos tienen derecho a formar parte del ejército de fans de BTS, te decimos cómo puedes adquirir tu ARMY Membership y acceder a la preventa de boletos.

Preventa de BTS en México: dónde adquirir la ARMY Membership y paso a paso para el registro

La membresía ARMY se adquiere através de Weverse, la tienda oficial en línea de BTS.

La ARMY Membership estará disponible desde el martes 13 de enero hasta domingo 18 de enero, a las 17:00 p.m.

BTS (Chris Pizzello / Chris Pizzello/Invision/AP)

Todo lo que necesitas es ingresar a Weverse y registrarte con el mismo correo electrónico con el cual estés registrado(a) en Ticketmaster, de lo contrario no podrás acceder a la preventa.

Una vez tengas la membresía deberás:

Completar el registro para la venta

Adquirir tu número de ARMY Membership

Este dígito es el que deberás proporcionar al momento de la preventa de boletos para BTS y se consulta de la siguiente manera desde la app de Weverse:

Ingresa a la sección BTS Weverse

Selecciona “Membership”

Selecciona “Ver detalles de la membresía”

Revisa la tarjeta digital.

El número ARMY Membership está conformado por nueve dígitos e inicia con las letras BA.

Preventa de BTS en México: cuánto cuesta adquirir la ARMY Membership

El costo de la membresía varía dependiendo del tipo que se deseé adquirir, existiendo la ARMY Membership Global y o US.

En el caso de los fans que residen en Latinboamérica está disponible para su compra la ARMY Membership Global:

Precio: 409.82 pesos mexicanos

Vigencia: un año a partir de la fecha de compra

Cabe destacar que con esta membresía en particular pueden registrarse hasta en tres ciudades de Norteamérica, Europa y Reino Unido.

Mientras que para los usuarios del ARMY Membership US solo pueden registrarse en tres ciudades de Norteamérica.

BTS (Reuters / Imagine China)

Preventa de BTS en México: fechas para la preventa ARMY

De acuerdo con Ticketmaster, la preventa de boletos para BTS en México se dividirá en dos fechas:

Preventa para conciertos del 7 y 9 de mayo: jueves 22 de enero a las 9:00 a.m.

Preventa para concierto del 10 de mayo: viernes 23 de enero a las 9:00 a.m.

Será durante tres noches que BTS llenará de música el Estadio GNP Seguros de la CDMX.