En TikTok, Claudia Sheinbaum reveló que el presidente Lee Jae-myung le respondió a su petición sobre los conciertos de BTS.

Lee Jae-myung resaltó que el mensaje fue entregado a la empresa correspondiente, pero precisó que las actividades relacionadas con la cultura popular son encabezadas por iniciativa privada.

Por lo que la participación del gobierno era limitada y no podía garantizar que BTS ofreciera más conciertos en México.

Sin embargo, Lee Jae-myung expresó su deseo de que exista una respuesta favorable y que en un futuro se pueda cumplir este deseo.

“Me permito informarle que su mensaje fue debidamente entregado a la empresa pertinente. Dado que las actividades de la cultura popular son lideradas por la iniciativa privada, la participación del gobierno puede verse algo limitada. No obstante, espero que haya una respuesta positiva por parte de dicho sector en el futuro” Lee Jae-myung

Lee Jae-myung agradeció la carta y resaltó que la relación entre Corea y México está basada en el respeto y la confianza entre ambos jefes de Estado.

“Agradeciendo su cálida carta, me complace constatar que la relación entre Corea y México basada en el respeto recíproco y la confianza entre ambos jefes de Estado, se está profundizando cada vez más” Lee Jae-myung

El presidente de Corea del Sur se mostró confiado de que este tema contribuya a fortalecer la cooperación y el intercambio cultural entre ambos países, manteniendo comunicación por los canales diplomáticos.

“En relación con este asunto, deseo que ambos países mantengan una comunicación estrecha a través de los canales diplomáticos y espero que el tema conduzca a que la cooperación y el intercambio cultural entre Corea y México sean todavía más activos” Lee Jae-myung

Tras carta del presidente de Corea del Sur, Claudia Sheinbaum se mantiene optimista de más conciertos de BTS en México

Luego de leer la carta de Lee Jae-myung, Claudia Sheinbaum se mantuvo optimista de que pronto pueda recibir una respuesta favorable de la empresa encargada de organizar los conciertos de BTS.

“O sea, ahí vamos. Esperemos pronto buenas noticias” Claudia Sheinbaum

Cabe recordar que BTS se presentará en el Estadio GNP Seguros de la CDMX los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 .