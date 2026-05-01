Los conciertos del grupo de Corea del Sur, BTS, darán a ganancias en CDMX no solo a las boleteras, pues la CANACO espera una derrama económica de 1,861 millones de pesos.

Esa cifra que señala la Cámara de Comercio de CDMX se dará dentro de las tres fechas que tiene contempladas BTS en la capital: 7, 9 y 10 de mayo de 2026.

BTS (Especial)

La derrama de $1,861 millones de BTS en CDMX se dividirá en tres aspectos

De acuerdo con Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la CANACO CDMX, la derrama de 1,861 millones de pesos de BTS en CDMX se dividirá en tres aspectos:

La venta de boletos de BTS en CDMX arrojará una cifra de $1,529 millones de pesos

Los hoteles esperan ingresos por $294 millones 586 mil pesos por la llegada de fans nacionales y extranjeros

Servicios y consumo en general obtendrá una derrama de $37 millones 670 mil pesos

Se espera que el impacto principal en materia económica se vea en las zonas cercanas a la Ciudad Deportiva, que es donde se realizarán los conciertos.

Además de los corredores turísticos de la Ciudad de México, donde siempre hay una buena afluencia de turistas.

Pues se espera que estos lleguen unos días antes del primer concierto de la banda de Corea del Sur.

CANACO llama a reforzar la seguridad ante los conciertos de BTS en CDMX

Ante este panorama, la CANACO llamó a las autoridades para reforzar los operativos de movilidad y seguridad ante los conciertos de BTS en CDMX.

Principalmente en las inmediaciones del Estadio GNP Seguros, que es donde se realizarán los conciertos de BTS en CDMX.

Esto con el fin de garantizar una buena experiencia a todos los fans del grupo de K-Pop, además de dar una buena imagen al exterior de la Ciudad de México.

Posicionándola como un destino cultural clave, más aún por la cantidad de dinero que se moverá en esos días, y que puede servir de antesala al Mundial 2026 en junio.