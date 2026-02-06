El concierto de Napoleón y Mocedades en el Auditorio Nacional ha sido pospuesto hasta el próximo mes de marzo 2026 pero ¿por qué? Te decimos qué fue lo que ocurrió.

Pues cabe recordar que el próximo 9 de febrero se llevaría a cabo el concierto de Napoleón y Mocedades en el Auditorio Nacional como parte de su show “Vives Tú | Sinfónico”.

Posponen concierto de Napoleón y Mocedades en el Auditorio Nacional

A través de un comunicado y una publicación en la página oficial del Auditorio Nacional, se dio a conocer que el concierto de Napoleón y Mocedades que estaba programado para este 9 de febrero, fue pospuesto.

De acuerdo al comunicado, la razón de posponer el concierto de Napoleón y Mocedades en el Auditorio Nacional, se debe a un tema de salud de uno de los integrantes de la agrupación española.

“Lamentamos informar que el concierto de ”Vives Tú Sinfónico“de José María Napoleón y Mocedades, programado originalmente para el 9 de febrero en el Auditorio Nacional ha sido pospuesto debido a un problema de salud de uno de los integrantes de Mocedades.” Comunicado PMR Music Business

Posponen el concierto de Napoleón y Mocedades en el Auditorio Nacional (@mgiron_of / Instagram)

En el mismo comunicado también se revela la nueva fecha a la que fue reprogramado el concierto de Napoleón y Mocedades en el Auditorio Nacional: 25 de marzo del 2026.

Esto “con el objetivo de salvaguardar la salud del artista y asegurar que el concierto se lleve a cabo con la calidad y el nivel que el público merece”; de igual manera se informó que los boletos que se adquirieron para el concierto del 9 de febrero de Napoleón y Mocedades, serán válidos para la nueva fecha.

Pero para quienes deseen un reembolso del concierto pospuesto de Napoleón y Mocedades en el Auditorio Nacional, también podrán solicitarlo de la siguiente manera:

Boletos comprados en taquilla del recinto, se hará el proceso de reembolso ahí mismo

Boletos comprados en línea, a partir del 6 de febrero y hasta el 24 de marzo deberán comunicarse a través de un mensaje al número de WhatsApp: +52 (81) 16251483

También se puede solicitar el reembolso mediante las redes sociales de Superboletos.com con los siguientes requisitos:

Identificación oficial (INE o Pasaporte)

Imagen legible y completa de los boletos

Concierto de Napoleón y Mocedades en el Auditorio Nacional es pospuesto (@SuperboletosMx / X)