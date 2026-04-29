Ocesa K-pop ha confirmado que el concierto de la girl band coreana Aespa en México tendrá paquetes VIP para los más fans.

Serán dos paquetes VIP disponibles para el concierto de Aespa del próximo viernes 11 de septiembre de 2026 en el Palacio de los Deportes, los cuales serán y tendrán el siguiente precio:

Aespa Send-Off VIP Package - $11,045 Aespa Hi-Bye VIP Package - $9,072

La venta de los paquetes VIP de Aespa saldrán conforme a las fechas de preventas y venta general:

Venta Weverse: 6 de mayo a las 11:00 AM con membresía

Preventa Banamex: 7 de mayo 11:00 AM con códigos bancarios

Venta General y taquillas del Palacio de los Deportes: 8 de mayo a partir de las 2:00 pm

Paquetes VIP de Aespa en México: precios y qué incluyen (OCESA K-Pop)

Esto incluye los paquetes VIP para concierto de Aespa en México

Los paquetes VIP para concierto de Aespa en México incluyen distintos beneficios para los fans, sin embargo, en esta ocasión ninguno incluye soundcheck.

Paquete VIP 1: Aespa Send-Off VIP Package

Los beneficios que se incluyen en el paquete VIP 1 Aespa Send-Off VIP Package con precio de 11 mil 45 pesos son:

Un boleto premium con asiento reservado

Invitación exclusiva al evento de despedida “send-off” de Aespa después del show

Artículo de regalo VIP especialmente diseñado

Set oficial de photocards VIP de aespa

Laminado VIP y lanyard conmemorativo de la experiencia

Oportunidad de compra de mercancía antes de la apertura de puertas

Acceso anticipado al inmueble

Check-in exclusivo y staff VIP en sitio

Paquete VIP 2: Aespa Hi-Bye VIP Package

Con un precio de 9 mil 72 pesos el Paquete VIP 2 Aespa Hi-Bye VIP Package incluyen los siguientes beneficios:

Un boleto premium con asiento reservado

Acceso al evento hi-bye de Aespa después del show

Artículo de regalo VIP especialmente diseñado

Set oficial de photocards VIP de Aespa

Laminado VIP y lanyard conmemorativo de la experiencia

Oportunidad de compra de mercancía antes de la apertura de puertas

Acceso anticipado al inmueble

Check-in exclusivo y staff VIP en sitio