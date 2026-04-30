Rosana dará un concierto en el Auditorio Nacional. Te damos precio de boletos, fecha y preventa.

La cantautora española, Rosana Arbelo, regresa a México con cuatro fechas conciertos, visitando la CDMX y:

Puebla: Auditorio GNP Seguros, 4 de octubre

Monterrey: Escenario GNP Seguros, 8 de octubre

Guadalajara; Teatro de Diana, 9 de octubre

Rosana en el Auditorio Nacional (Rosana / Facebook)

Precio de boletos para el concierto de Rosana en el Auditorio Nacional

Hasta el momento, no se han revelado el precio de boletos para el concierto de Rosana en el Auditorio Nacional.

No obstante, se espera que las entradas tengan un costo aproximado de 800 a 3 mil 500 pesos. La tarifa dependerá de la zona que se elija.

Rosana en el Auditorio Nacional (Rosana / Facebook)

Fecha para el concierto de Rosana en el Auditorio Nacional

El concierto de Rosana en el Auditorio Nacional está programado para el martes 6 de octubre.

El show ha generado expectativas porque México es uno de los países más importantes dentro de la carrera de la cantautora española.

Desde el lanzamiento de Lunas Rotas en 1996, Rosana se ha convertido en un referente de la música en español.

Rosana en el Auditorio Nacional (Rosana / Facebook)

¿Cuándo es la preventa de boletos para el concierto de Rosana en el Auditorio Nacional?

La preventa de boletos para el concierto de Rosana en el Auditorio Nacional será vía Ticketmaster en estas fechas:

Preventa Banamex: lunes 4 de mayo a las 11 de la mañana

Venta general: martes 5 de mayo a las 11 de la mañana

Clientes de Banamex podrán diferir sus boletos en hasta tres meses sin intereses, en compras a partir de los 3 mil pesos.