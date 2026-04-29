Este 2026 Karol G presenta su gira Viajando por el Mundo Tropitour, la cual llegará a Monterrey y CDMX en noviembre próximo.

La buena noticia para los fans de “La Bichota” es que en cada concierto habrán paquetes VIP con diferentes accesos y regalos.

Precio de los paquetes VIP para concierto de Karol G en CDMX

En CDMX los paquetes corresponden al Estadio GNP Seguros, recinto en el que Karol G se presentará el próximo 13 de noviembre.

Estos son los precios que se revelaron de cada paquete en CDMX:

VIP 200 Copas (Pit izquierdo): $35,979

VIP Carolina (General A): $13,038

VIP Papasito (General B): $8,348

VIP Ivonny Bonita (Zona GNP norte y sur): $20,735

VIP Latina Foreva (Zona GNP norte y sur): $19,425

Paquetes VIP para conciertos de Karol G en CDMX (Ocesa Total)

Precio de los paquetes VIP para concierto de Karol G en Monterrey

En el Estadio BBVA de Monterrey estarán disponibles los mismos paquetes que en la capital del país.

Estos son los precios que se revelaron de cada paquete en Monterrey:

VIP 200 Copas (Pit derecho): $35,989

VIP Carolina (VIP A y VIP B): $13,402

VIP Papasito (Cancha general): $8,335

VIP Ivonny Bonita (Parte baja): $18,555

VIP Latina Foreva (Parte baja): $19,865

paquetes VIP para concierto de Karol G en Monterrey (Ocesa Total)

¿Qué incluyen los paquetes VIP de Karol G en México?

Ocesa ha presisado que los fans tendrán a disposición 5 paquetes con beneficios especiales, los cuales incluirán: