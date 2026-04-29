Este 2026 Karol G presenta su gira Viajando por el Mundo Tropitour, la cual llegará a Monterrey y CDMX en noviembre próximo.
La buena noticia para los fans de “La Bichota” es que en cada concierto habrán paquetes VIP con diferentes accesos y regalos.
Precio de los paquetes VIP para concierto de Karol G en CDMX
En CDMX los paquetes corresponden al Estadio GNP Seguros, recinto en el que Karol G se presentará el próximo 13 de noviembre.
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Estos son los precios que se revelaron de cada paquete en CDMX:
- VIP 200 Copas (Pit izquierdo): $35,979
- VIP Carolina (General A): $13,038
- VIP Papasito (General B): $8,348
- VIP Ivonny Bonita (Zona GNP norte y sur): $20,735
- VIP Latina Foreva (Zona GNP norte y sur): $19,425
Precio de los paquetes VIP para concierto de Karol G en Monterrey
En el Estadio BBVA de Monterrey estarán disponibles los mismos paquetes que en la capital del país.
Estos son los precios que se revelaron de cada paquete en Monterrey:
- VIP 200 Copas (Pit derecho): $35,989
- VIP Carolina (VIP A y VIP B): $13,402
- VIP Papasito (Cancha general): $8,335
- VIP Ivonny Bonita (Parte baja): $18,555
- VIP Latina Foreva (Parte baja): $19,865
¿Qué incluyen los paquetes VIP de Karol G en México?
Ocesa ha presisado que los fans tendrán a disposición 5 paquetes con beneficios especiales, los cuales incluirán:
- Paquete 200 Copas: Incluye acceso de pie en zona pit, fotografía frente al escenario, entrada a un lounge previo al espectáculo, estacionamiento, obsequio exclusivo, gafete conmemorativo, ingreso anticipado al recinto, prioridad para comprar mercancía y atención personalizada con host.
- Paquete Ivonny Bonita: Ofrece asiento reservado en zona poniente baja, foto frente al escenario, acceso al lounge previo, estacionamiento, regalo exclusivo, laminado conmemorativo, entrada anticipada para adquirir mercancía y servicio personalizado.
- Paquete Latina Foreva: Contempla boleto en zona poniente baja, acceso a lounge antes del evento, obsequio exclusivo, gafete conmemorativo, prioridad en compra de mercancía y atención con host.
- Paquete Papasito: Incluye entrada en cancha general, acceso preferencial a la zona, regalo exclusivo, laminado conmemorativo y asistencia del equipo de registro VIP.
- Paquete Carolina: Considera boleto en zona VIP A o B, acceso preferente, obsequio exclusivo, gafete conmemorativo y apoyo del equipo de check-in VIP.
{username} (@ocesa_total) April 29, 2026