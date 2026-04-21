Aespa regresa a México: fecha y boletos para su concierto en CDMX

La girl band del k-pop, Aespa está de regreso a México ya con fecha confirmada en concierto para la CDMX.

Luego de que Karina, Ningning, Winter y Giselle anunciaron la gira de conciertos SYNK : aeXIS LINE Live World Tour 2026 - 2027 de Aespa.

La fecha para el regreso de Aespa en México será para el viernes 11 de septiembre de 2026 en la CDMX, sin embargo, por ahora no se ha revelado la sede para el concierto de la girl band del k-pop

Te estaremos actualizando todos los detalles de sede, fechas de preventa, precios de boletos, mapa, boletera en cuanto Aespa lo anuncie.

Sin embargo, te adelantaron que habrá preventa para miembros con membresía de Aespa en Weverse.

Aespa en el Palacio de los Deportes: Precio para su único concierto en México (@aespa_official)

SYNK : aeXIS LINE de Aespa llega a México

El tour SYNK : aeXIS LINE de Aespa llegará a México este mismo año 2026, pero no será el único país al que llegue la girl band del k-pop, pues también estarán de gira por Asia, Europa, América y Latinoamérica.

Por lo que además de México, Aespa llevará su SYNK : aeXIS LINE con fechas en:

7–8 de agosto de 2026: Seúl, Corea del Sur

11 de agosto de 2026: Taipéi, Taiwán

4 de septiembre de 2026: São Paulo, Brasil

6 de septiembre de 2026: Santiago, Chile

9 de septiembre de 2026: San Miguel, El Salvador

11 de septiembre de 2026: Ciudad de México, México

15 de septiembre de 2026: Hamilton, Canadá

18 de septiembre de 2026: Elmont, Estados Unidos

22 de septiembre de 2026: Washington, D.C., Estados Unidos

24 de septiembre de 2026: Atlanta, Estados Unidos

26 de septiembre de 2026: Miami, Estados Unidos

29 de septiembre de 2026: Dallas, Estados Unidos

3 de octubre de 2026: Los Ángeles, Estados Unidos

6 de octubre de 2026: Oakland, Estados Unidos

9 de octubre de 2026: Seattle, Estados Unidos

11 de octubre de 2026: Vancouver, Canadá

14 de enero de 2027: Mánchester, Reino Unido

16 de enero de 2027: Londres, Reino Unido

19 de enero de 2027: Ámsterdam, Países Bajos

22 de enero de 2027: Estocolmo, Suecia

24 de enero de 2027: Copenhague, Dinamarca

26 de enero de 2027: Berlín, Alemania

29 de enero de 2027: Milán, Italia

31 de enero de 2027: Barcelona, España

2 de febrero de 2027: París, Francia