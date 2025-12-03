Un cantante mexicano se convirtió en tendencia al aparecer entre los artistas más escuchados del mundo en Spotify Wrapped 2025.

Se trata nada más y nada menos que de Peso Pluma -de 26 años de edad- quien logró dominar en la música durante el 2025 al ser uno de los artistas más escuchados del mundo.

Peso Pluma aparece entre los artistas más escuchados del mundo en Spotify Wrapped 2025

El 3 de diciembre de 2025, Spotify dio a conocer su tradicional conteo anual Wrapped, en el que se revela los hábitos de escucha a nivel mundial de los usuarios.

En esta ocasión, Peso Pluma se convirtió en el único artista mexicano en aparecer en el top 10 con 11.6 mil millones de reproducciones globales.

Peso Pluma, cantante. (@PesoPlumaDobleP)

Peso Pluma alcanzó a colocarse en la séptima posición, confirmando que los corridos tumbados siguen teniendo un gran recibimiento a nivel mundial.

En octubre de este año, Peso Pluma recibió el primer Premio Billboard Vanguardia en los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

El cantante de corridos tumbados ha logrado un total de 25 éxitos en el top 10 de la lista Hot Latin Songs de Billboard y 33 canciones en el Billboard Hot 100.

Además, recientemente hizo historia como el primer embajador mexicano del Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA) para la Semana de la Moda de Nueva York.

Estos son los artistas más escuchados en Spotify 2025

Spotify Wrapped 2025 reveló a los artistas más escuchados en su aplicación durante el año:

Bad Bunny – 19.8 mil millones de streams Taylor Swift – 17.5 mil millones The Weeknd – 15.2 mil millones Billie Eilish – 14.7 mil millones Drake – 13.9 mil millones Karol G – 12.8 mil millones Peso Pluma – 11.6 mil millones SZA – 10.9 mil millones Travis Scott – 10.3 mil millones Quevedo – 9.7 mil millones

Para nadie es una sorpresa que Bad Bunny lidere la lista, y es que se ha convertido en el artista más popular a nivel mundial.

Incluso, su álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, se convirtió en el más reproducido del planeta en Spotify.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, Bad Bunny generó más de 85 millones de dólares en regalías digitales durante 2025 gracias a su volumen de reproducciones y giras internacionales.

Debido a su popularidad, Bad Bunny se confirmó como el artista del medio tiempo del Super Bowl LX.