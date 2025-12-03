Spotify Wrapped 2025 ya llegó con lo más escuchado en el año, pero también con su nueva función Wrapped Party, misma que podrás activar con tus amigos, pero ¿qué es?

Wrapped Party se trata de la nueva función de Spotify Wrapped 2025 que busca que sus usuarios puedan tener una mayor experiencia de interacción.

Ya que Wrapped Party, la nueva función de Spotify Wrapped 2025 permite a los usuarios compartir y comparar sus estadísticas de los más escuchado en música y podcasts en tiempo real con tus amigos.

La nueva función de Spotify Wrapped 2025: así puedes activar Wrapped Party con tus amigos (Spotify)

Así puedes activar Wrapped Party, la nueva función de Spotify Wrapped 202 con tus amigos

Activar Wrapped Party, la nueva función de Spotify Wrapped 2025 con tus amigos será muy sencillo y solo deberás seguir los siguientes pasos:

Abre tu Wrapped 2025 desde Spotify

Clic en el botón de “Iniciar Wrapped Party” o “Unirse a Wrapped Party”.

Si eres quien crea la fiesta, da click en “Iniciar Wrapped Party”

Asigna nombre a la fiesta.

Comparte enlace directo para tu Wrapped Party

Puedes invitar hasta 10 personas

Tus amigos solo tienen que abrir su propio Wrapped y tocar “Unirse a Wrapped Party”

Con ello, ya tendrás activado Wrapped Party, la nueva función de Spotify Wrapped 2025 con tus amigos donde aparecen tarjetas comparativas que se van revelando una tras otra para que todos las vean.

Asimismo en Wrapped Party, la nueva función de Spotify Wrapped 2025 permite que los amigos pueden reaccionar a los gustos de los otros.