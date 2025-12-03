El top 10 de Spotify Wrapped 2025 trajo varias sorpresas entre los usuarios de la famosa plataforma de música, pues solo una banda mexicana de corridos tumbados es la que llegó a esta lista de lo más escuchado en el año.

Dicha banda mexicana de corridos tumbados que llegó al top 10 de Spotify Wrapped 2025 se trata de Fuerza Regida.

Luego de que Fuerza Regida se colocara en la décima posición del top 10 de Spotify Wrapped 2025, mientras que la canción destacada de banda mexicana de corridos tumbados para la plataforma fue Tu Sancho.

Fuerza Regida (Agencia México )

Estos son los artistas en el top 10 de Spotify Wrapped 2025, Bad Bunny se corona como el más escuchado

El top 10 de Spotify Wrapped 2025 con los artistas más escuchados reveló a Bad Bunny como el rey con 19.800 millones de streams este año.

Mientras que la lista del top 10 de Spotify Wrapped 2025 se compone por:

Bad Bunny Taylor Swift The Weeknd Drake Billie Eilish Kendrick Lamar Bruno Mars Ariana Grande Arijit Singh Fuerza Regida

Con ello, el puertorriqueño Bad Bunny logra por cuarta vez coronarse en el top 10 de Spotify Wrapped, luego de hacerlo en 2020, 2021 y 2022.