Te decimos cuáles fueron las 5 cantantes mexicanas que dominaron Spotify México en 2025, aquí la lista con las más escuchadas.

Con el lanzamiento del Spotify Wrapped se dieron a conocer las tendencias de artistas y música en México que dominaron el gusto de la audiencia.

Estas son las 5 cantantes mexicanas que dominaron Spotify México en 2025

Las 5 cantantes mexicanas que dominaron Spotify México en 2025 son las siguientes:

Mon Laferte, de 42 años de edad

Belinda, de 36 años de edad

Ha*Ash

Yuridia, de 39 años de edad

Kenia OS, de 26 años de edad

El talento de estas artistas mexicanas y sus canciones las posicionó entre el top cinco de Spotify México.

Millones de usuarios hicieron parte del soundtrack de su vida temas de cantantes como Belinda, quien en este 2025 estrenó Indómita.

Belinda (Instagram/@belindapop)

Dicho álbum tuvo un debut destacado en Spotify México, acumulando millones de reproducciones.

Otro caso es el de Yuridia que lanzó Sin Llorar, disco que también fue de los favoritos en Spotify.

Yuridia, cantante. (@yuritaflowers)

¿Cuáles fueron los álbumes más escuchados en Spotify México en 2025?

El Spotify Wrapped 2025 también mostró los álbumes más escuchados en México. El ranking quedó así:

Mi Vida Mi Muerte – Neton Vega, de 23 años de edad

INCÓMODO – Tito Double P, de 28 años de edad

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny, de 31 años de edad

111XPANTIA – Fuerza Regida

$AD BOYZ 4 LIFE II – Junior H, de 24 años de edad

ÉXODO – Peso Pluma, de 26 años de edad

Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

Tutankamon – Víctor Mendivil, de 19 años de edad

Rico o Muerto, Vol. 1 – Óscar Maydon, 26 años de edad

MIJA NO TE ASUSTES – Clave Especial