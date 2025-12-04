Te decimos cuáles fueron las 5 cantantes mexicanas que dominaron Spotify México en 2025, aquí la lista con las más escuchadas.
Con el lanzamiento del Spotify Wrapped se dieron a conocer las tendencias de artistas y música en México que dominaron el gusto de la audiencia.
Estas son las 5 cantantes mexicanas que dominaron Spotify México en 2025
Las 5 cantantes mexicanas que dominaron Spotify México en 2025 son las siguientes:
- Mon Laferte, de 42 años de edad
- Belinda, de 36 años de edad
- Ha*Ash
- Yuridia, de 39 años de edad
- Kenia OS, de 26 años de edad
El talento de estas artistas mexicanas y sus canciones las posicionó entre el top cinco de Spotify México.
Millones de usuarios hicieron parte del soundtrack de su vida temas de cantantes como Belinda, quien en este 2025 estrenó Indómita.
Dicho álbum tuvo un debut destacado en Spotify México, acumulando millones de reproducciones.
Otro caso es el de Yuridia que lanzó Sin Llorar, disco que también fue de los favoritos en Spotify.
¿Cuáles fueron los álbumes más escuchados en Spotify México en 2025?
El Spotify Wrapped 2025 también mostró los álbumes más escuchados en México. El ranking quedó así:
- Mi Vida Mi Muerte – Neton Vega, de 23 años de edad
- INCÓMODO – Tito Double P, de 28 años de edad
- Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny, de 31 años de edad
- 111XPANTIA – Fuerza Regida
- $AD BOYZ 4 LIFE II – Junior H, de 24 años de edad
- ÉXODO – Peso Pluma, de 26 años de edad
- Un Verano Sin Ti – Bad Bunny
- Tutankamon – Víctor Mendivil, de 19 años de edad
- Rico o Muerto, Vol. 1 – Óscar Maydon, 26 años de edad
- MIJA NO TE ASUSTES – Clave Especial