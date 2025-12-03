Spotify Wrapped 2025 ha hecho sentir a sus escuchas viejos, luego de su nueva sección “tu edad sonora” y por la que los memes han invadido las redes sociales.

Debido a que la nueva sección “tu edad sonora” en Spotify Wrapped 2025 te dice cuántos años tendrías según la música que escuchas y por la que muchos se hicieron viejos.

Luego de que muchos escuchas compartieron que Spotify Wrapped 2025 los hizo no solo viejos, sino “abuelos”, ya que la aplicación de música les asignó edades como 70, 85 y hasta 93 años.

Spotify dice que tengo 81 años por las cosas que escucho😭😭😭😭😭😭😭😭



¿alguien más me acompaña en el geriátrico musical? pic.twitter.com/VronTMsPAa — 🦕🫧 (@_rojilla) December 3, 2025

Con ello, los memes se dejaron venir entre los que se burlaron, pero sobre todo por los escuchas que se atacaron al convertirse en viejos por Spotify Wrapped 2025.

“Spotify como que la edad no es solo un número. ¿Qué me quieres decir?”, “el Wrapped de Spotify me dijo que mi edad sonora es 41 años alv”, “Spotify diciendo que soy un alma vieja tal cual”, son algunos de los comentarios que se lee en las redes sociales.

¿Te hizo sentir viejo el Spotify Wrapped 2025? Estos son los mejores memes sobre la edad (Especial )

¿Te hizo sentir viejo el Spotify Wrapped 2025? Estos son los mejores memes sobre la edad (Especial )

¿Te hizo sentir viejo el Spotify Wrapped 2025? Estos son los mejores memes sobre la edad (Especial )

Spotify Wrapped 2025 también los rejuveneció, pero los memes les mostraron su verdadera edad

Otro de los detalles que los fans vieron de Spotify Wrapped 2025, es que a algunos escuchas también los hizo jóvenes, pero salió mal.

Ya que los memes se encargaron de mostrarles su verdadera edad, asegurando que los tiene entre 20 años, no son jóvenes, sino chavo rucos.

Por lo que en los memes con imágenes, internautas mostraron cómo es que se ven en realidad a eso que tienen 20 en la edad de Spotify Wrapped 2025.

Respuesta de Spotify Wrapped 2025 que pese a hacer jóvenes a algunos de sus escuchas, reforzó el sentimiento de sentirse viejos; por lo que sin duda no salió bien entre la burla y los memes.