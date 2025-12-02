Si eres usuario de la plataforma de streaming de música, ya puedes revisar el Spotify Wrapped 2025, el cual ha desatado una ola de memes en internet.

Los memes del Spotify Wrapped 2025 se burlan tanto de los gustos musicales de las personas, como del hecho que la aplicación se tarda mucho en dar los resultados.

Memes del Spotify Wrapped 2025 (Especial)

Memes del Spotify Wrapped 2025 (Especial)

Memes del Spotify Wrapped 2025 (Especial)

Los memes del Spotify Wrapped 2025 se burlan de su tardanza

Como en todos estos recuentos, la gente quiere todo rápido, es por eso que los memes del Spotify Wrapped 2025 se burlan de lo que tarda en dar los resultados.

Pues en los memes del Spotify Wrapped 2025 se menciona que, por un lado la plataforma tardó en estar activa para dar la información de este recuento del año.

Y por el otro, que cuando ya se podía acceder, se tardaba mucho en hacer los cálculos de todo lo que se había escuchado en el año.

Algo que sorprendía a muchos, que en realidad no variaron sus gustos en este 2025, por lo que no debería de tardar tanto en señalar cuales fueron los artistas y canciones favoritas.

De hecho algunos usuarios mencionan que parece que el programa está haciendo todo el análisis con una calculadora escolar.

Memes del Spotify Wrapped 2025 (Especial)

Memes del Spotify Wrapped 2025 (Especial)

Memes del Spotify Wrapped 2025 (Especial)

Los memes del Spotify Wrapped 2025 hablan de los gustos musicales de las personas

Además del tiempo que se tarda el Spotify Wrapped 2025, los memes también muestran la ironía de los gustos musicales de las personas.

Algunos memes mencionan que el Spotify Wrapped 2025 les mostrará que escucharon lo mismo que el año pasado, como a Taylor Swift y similares.

Aunque también al algunos que critican este conteo, señalando que ya no tiene sentido, pues la gente se avergüenza actualmente de lo que escucha.

Por lo que muchos ponen música que no les gusta o no conocen, solo para alterar el algoritmo y hacerse los interesantes al final de año.

A pesar de que esas son “reproducciones basura”, es decir, que en realidad no se escucharon y solo se dejaron en bucle.

Memes del Spotify Wrapped 2025 (Especial)

Memes del Spotify Wrapped 2025 (Especial)