¿Listo para disfrutar de los conciertos de Oasis en México? Así puedes saber si tus boletos son auténticos.

Oasis firmó una exitosa venta de entradas para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros del 12 y 13 de septiembre.

Mediante redes, Ticketmaster reveló cómo identificar que los boletos para el concierto de Oasis en México sean auténticos y evitar fraudes.

Si tienes un boleto digital, desde la app de Ticketmaster debe tener estos elementos:

Gira, fecha, hora e inmueble del evento en la parte superior del dispositivo

Botón de ayuda en la parte superior derecha

Código dinámico en la parte central de la pantalla

Acceso debajo del código dinámico

Oasis en México: Así puedes saber si tus boletos son originales (@ticketmaster_mx / Instagram)

Ahora bien, si añadiste tu boleto en la wallet de tu celular, esto es lo que debes de identificar:

Gira y venue del evento debajo de la imagen del concierto

Acceso debajo de la gira y venue de lado izquierdo del boleto

Información de tus lugares de lado derecho de la pantalla

Lector contactless en la parte inferior derecha del boleto

Ticketmaster advierte que en caso de que muestres los conciertos de Oasis en un formato distinto al de la app o el wallet, podrían ser falsos.

Ante tal situación, no podrás ingresar al recinto y perderte la presentación de los hermanos Gallagher en la CDMX.

La cual tuvo alta demanda de entradas para verlos cantar sus mejores éxitos en vivo.

Oasis en México: ¿Cómo evitar comprar boletos falsos?

Ticketmaster indicó que la venta para Oasis en México fue solo por canales oficiales de la boletera.

Por tal motivo, exhortó a sus clientes para que tuvieran cuidado al comprar boletos en:

App o sitios que revenden boletos

Sitios con URL´s sospechosas o mal escritas

Paginas que imitan la marca Ticketmaster

Cuentas de redes sociales no verificadas

Grupos en apps de mensajería que pidan transferencias o datos bancarios

Al seguir estas recomendaciones se podrán evitar estafas o fraudes que te hagan perder tu dinero.

Recuerda que la única manera de adquirir boletos para conciertos es mediante los canales oficiales de Ticketmaster.