Tras su paso por One Direction, Harry Styles se ha consolidado en la industria musical como solista, sin embargo recientemente dio de que hablar al estrenar el video de ‘Forever, Forever’.

Luego de una larga ausencia, Harry Styles sorprendió a sus seguidores por lo que a continuación te contamos todo sobre el ex One Direction.

¿Quién es Harry Styles? El ex One Direction que triunfa como solista

Harry Edward Styles nació el 1 de febrero de 1994 en Reino Unido, es un cantante, compositor y actor.

Harry Styles en Premios Grammy 2023 (VALERIE MACON / AFP)

Es hijo de Des Styles y Anne Cox, y hermano menor de Gemma Styles.

Harry Styles se convirtió en el primer hombre que consigue ocupar en solitario la portada de Vogue USA.

¿Cuántos años tiene Harry Styles?

Harry Styles tiene actualmente 34 años.

¿Quién es la pareja de Harry Styles?

Harry Styles ha sido vinculado románticamente con la actriz Zoë Kravitz, luego de que se les ha visto juntos en varias ocasiones aunque no hay una confirmación oficial.

Anteriormente Harry Styles tuvo una relación mediática con Olivia Wilde.

Harry Styles mantuvo un breve, pero muy publicitado romance con Taylor Swift.

¿Qué signo zodiacal es Harry Styles?

Debido a que el cumpleaños de Harry Styles es el 1 de febrero, sería del signo zodiacal Acuario.

Harry Style (Instagram @harrystyles)

¿Cuántos hijos tiene Harry Styles?

Harry Styles no tiene hijos.

¿Qué estudió Harry Styles?

Estudió en la Holmes Chapel Comprehensive School en Reino Unido, donde formó su propia banda llamada White Eskimo, en 2009 ganaron en la Batalla de Bandas.

Harry Styles dejó la escuela después de su GCSE (equivalente a la secundaria) para audicionar en The X Factor.

¿En qué ha trabajado Harry Styles? Desde One Direction a la pantalla grande

Cuando era joven, Harry Styles trabajó en una panadería por un tiempo, sin embargo siempre mostró interés por la música.

Harry Styles inició su carrera como cantante en 2010 cuando fue parte de la boy band One Direction, la cual estuvo conformada por:

Liam Payne

Zayn Malik de 32 años de edad

Niall Horan de 32 años de edad

Louis Tomlinson de 34 años de edad

La banda One Direction surgió en The X Factor, gracias al programa lograron gran popularidad y se consolidaron en el tercer lugar.

One Direction (@onedirection)

Pese a que no ganaron, a agrupación firmó un contrato discográfico con el sello Syco, con quienes publicaron los álbumes:

Up All Night (2011) Take Me Home (2012) Midnight Memories (2013) Four (2014) Made in the A.M. (2015)

One Direction alcanzó gran popularidad a nivel mundial, colocándose como una de las boy bands más populares.

Luego de que One Direction anunciara un descanso indefinido, Harry Styles inició su carrera como solista con la publicación de su álbum homónimo en 2017.

Harry Styles lanzó su propio sello discográfico Erskine Records aunque firmó contrato con la discográfica Columbia Records.

Desde el primer momento, Harry Styles tuvo un buen recibimiento como solista y su canción Sign of the Times llegó a los primeros lugares.

En 2019, lanzó su segundo álbum como solista, Fine Line, que tuvo buenas críticas y alcanzó la primera posición en varios países con récords en ventas.

De este álbum se desprende el tema Watermelon Sugar, que se convirtió en su primera canción en alcanzar el número 1 del Billboard Hot 100 de los Estados Unidos y le valió el Grammy a la mejor interpretación de solista pop.

Harry Styles realizó su debut cinematográfico en la película de guerra Dunkerque (2017), interpretando a un soldado británico llamado Alex.

En 2021, Harry Styles realizó un cameo en las escenas postcréditos de la película de Marvel: Eternals, interpretando el papel de Eros/Starfox, hermano de Thanos.

En 2022 protagonizó dos largometrajes: Don’t Worry Darling, junto a Florence Pugh, que se estrenó en cines en septiembre de ese año y My Policeman, que se estrenó en Amazon Prime Video en noviembre.

También se desarrolló como modelo, al aparecer en varias de las campañas de Gucci.

A finales de 2021, Harry Style lanzó, Pleasing, su propia línea de cosméticos cuya oferta arrancó con esmaltes de uñas, un serum iluminador y lápiz de ojos.

Harry Styles (AP)

Harry Styles, ex de One Direction sorprende con el lanzamiento del video ‘Forever, Forever’

El sábado 27 de diciembre Harry Styles sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento del video ‘Forever, Forever’.

Se trata de un video donde él parece tocando el piano y donde muestra algunos de los testimonios de sus fans tras su último concierto.

En ‘Forever, Forever’, Harry Styles toca una canción instrumental en el piano, dejando el mensaje “We Belong Together”.

El video ha generado múltiples reacciones y teorías sobre el futuro en la música de Harry Styles.

Y es que Harry Styles no lanza canciones desde mayo de 2022 y su último recital fue en 2023, por lo que hay gran expectación por lo que pudiera significar ‘Forever, Forever’.

Incluso sus cuentas de redes sociales como Instagram o X han estado relativamente inactivas en este tiempo, posteando sólo algunas publicaciones de sus giras y presentaciones que tuvo durante 2024.