El nombre de Bruno Mars se ha viralizado en redes sociales luego de que anunció su regreso como solista después de una década lejos de esta faceta.

A través de sus redes sociales, Bruno Mars confirmó que este año lanzará su cuarto álbum solitario: The Romantic.

¿Quién es Bruno Mars?

Peter Gene Hernandez, mejor conocido como Bruno Mars, es un cantante, compositor y multiinstrumentista estadounidense.

Nació el 8 de octubre de 1985 en una familia musical, por lo que desde pequeño mostró su capacidad en la música al imitar a Elvis Presley.

En la industria musical, Bruno Mars ha destacado por su carisma y energéticas presentaciones en vivo, además de su capacidad para el baile.

En sus diferentes canciones, Bruno Mars ha marcado su sello al combinar el pop, R&B, soul, rock y funk.

A lo largo de su trayectoria, Bruno Mars ha ganado múltiples premios Grammy, consolidándose como uno de los artistas más exitosos de la actualidad.

¿Cuántos años tiene Bruno Mars?

Bruno Mars tiene 40 años de edad.

¿Quién es la esposa de Bruno Mars?

Bruno Mars no se ha casado, pero mantuvo una larga relación con la modelo y actriz Jessica Caban.

A finales de 2024 y principios de 2025, surgieron fuertes rumores de separación debido a la apretada agenda de Bruno Mars y la falta de tiempo juntos.

Jessica Caban publicó un mensaje en redes sociales diciendo: “Siempre celebraré y me alegraré por todos sus logros! Lo aplaudo desde la distancia”, lo que fue interpretado como una confirmación de la ruptura.

¿Qué signo zodiacal es Bruno Mars?

Bruno Mars es del signo zodiacal Libra.

¿Cuántos hijos tiene Bruno Mars?

El cantante Bruno Mars no tiene hijos.

¿Qué estudió Bruno Mars?

Se dio a conocer que Bruno Mars asistió a la preparatoria President Theodore Roosevelt High School, graduándose en 2003.

Al terminar sus estudios se mudó a Los Ángeles para seguir con su carrera musical.

¿En qué ha trabajado Bruno Mars?

Bruno Mars comenzó a crear música desde una temprana edad y durante su niñez se presentó en muchos escenarios de su pueblo natal.

Antes de iniciar su carrera como solista, Bruno Mars prestó su voz y coescribió los coros para las canciones:

Nothin’ on You B.o.B

Billionaire de Travie McCoy

Right Round de Flo Rida

Wavin’ Flag de K’naan

Fuck You! de Cee Lo Green

Entre las canciones más populares de Bruno Mars se encuentran:

Apt.

Die with a Smile

Versace On The Floor

Uptown Funk

Treasure

When I was your man

Locked Out of Heaven

That’s What I Like

It Will Rain

Grenade

Just the Way You Are

Bruno Mars ha lanzado los álbumes:

Doo-Wops & Hooligans Unorthodox Jukebox 24K Magic

Además de su carrera como solista, Bruno Mars ha colaborado con grandes artistas y ha compuesto canciones muy exitosas.

Bruno Mars forma parte del trío de compositores bautizados como The Smeezingtons, formado junto a Philip Lawrence y Ari Levine.

El cantante encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XLVIII, además de que acudió como artista invitado al Super Bowl 50 el 7 de febrero de 2016.

Aunque no lanzó música como solista, Bruno Mars se mantuvo activo con el proyecto Silk Sonic junto a Anderson Paak, además de residencias en Las Vegas.

Bruno Mars regresa como solista después de una década con su cuarto álbum

Tras casi diez años, Bruno Mars confirmó que su cuarto álbum como solista ya se encuentra listo.

Bruno Mars sorprendió a sus seguidores al anunciar que el lanzamiento de The Romantic será el 27 de febrero del 2026.

Sin embargo, el viernes 9 de enero se estrenará uno de los sencillos, por lo que sus seguidores se encuentran muy emocionados sobre esta faceta del cantante.