A principios de este 2025 trascendió que uno de los hijos de Luis Miguel se lanzaría como cantante.

Supuesto que hoy revive por un video que ya se viralizó en Internet, el cual muestra a dos jóvenes cantando el tema “Tengo todo excepto a ti”, y que dicen son los hijos de Luis Miguel.

Y es que los muchachos poseen un timbre vocal similar al del ‘Sol de México’, aunque no todo es lo que parece...

¿Los hijos de Luis Miguel cantan igual que él? La verdad tras el video que se ha hecho viral

Desde su nacimiento, los hijos de Luis Miguel se han mantenido en bajo perfil y así continuarán por lo que es mentira que uno de ellos vaya a lanzarse como cantante o modelo, indicó Aracely Arámbula.

La actriz, de 50 años, desmintió lo dicho por Antonio Pérez Garibay, de 66 años.

Los hijos de Luis Miguel, de 55 años, no formarán parte del mundo del espectáculo por lo que los jóvenes que aparecen en el video viral no son:

Miguel, de 18 años, y

Daniel, de 16 años.

Se trata de dos imitadores chilenos que amenizaron una fiesta privada. Su timbre vocal sorprendió a muchos por lo que rápidamente se viralizó el video de su acto musical.

¿Quiénes son los imitadores de los hijos de Luis Miguel?

Fans de Luis Miguel rápidamente desmintieron que sus hijos hayan cantando en un evento privado.

Desmienten que los hijos de Luis Miguel sean cantantes (Red Social X)

Los jóvenes que protagonizan el video viral son dos imitadores chilenos de los hijos de Luis Miguel, ellos se llaman:

Brahiron Patricio Chávez Pérez, de 25 años, y

Bastian Chávez Pérez, de 21 años.

Contrario a Bastian, Brahiron Patricio forma parte del mundo del espectáculo donde se conoce como Bray On.

A los 14 años ingresó a la escena musical siendo parte de grupos musicales de cumbia, cita su sitio web oficial.

Consciente de su talento vocal participó en varios concursos de canto por lo que en 2021 se convirtió en finalista de Got Talent Chile.

Aunque no ganó, firmó con Universal Music Chile, disquera con la que lanzó su primer sencillo titulado “Beba”.

Por su peculiar timbre de voz capturó la atención de los productores del programa chileno “Mi Nombres es”, quienes lo invitaron a participar en 2024.

Conquistó a miles al interpretar “Entrégate” de Luis Miguel, por lo que fue nombrado como el mejor imitador del “Sol de México”.

Desde entonces presta su voz, en ocasiones junto a su hermano, a temas de Luis Miguel: