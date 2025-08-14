En redes sociales se viralizó un video de dos jóvenes interpretando un tema de Luis Miguel, dupla que no tiene ninguna relación con el cantante y tampoco con Aracely Arámbula.

Por lo que una vez que se aclaró que los jóvenes no son hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula, fans de ambos quieren saber sobre los verdaderos herederos.

Por lo que en SDPnoticias te contamos lo poco que se sabe de ellos, ya que ninguno forma parte del mundo de la farándula.

¿Quiénes son los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula?

Los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula, de 55 y de 50 años de edad respectivamente, mantienen un bajo perfil desde su nacimiento.

Aracely Arámbula, quien tiene la custodia de los hijos de Luis Miguel, con quien mantuvo una relación del 2005 al 2009, se ha encargo de que su información personal no salga a la luz, así como tampoco sus rostros.

Sin embargo, sí se conocen sus nombres y edades, ellos son:

Miguel Gallego Arámbula, nació el 1 de enero de 2007 por lo que tiene 18 años. Daniel Gallego Arámbula, nació el 18 de diciembre de 2008 por lo que tiene 16 años.

Ellos son medios hermanos de Michelle Salas, de 36 años, quien sí es una figura pública.

La modelo es fruto de la relación de Luis Miguel con Stephanie Salas, de 55 años de edad.

Luis Miguel con su hija Michelle Salas. (@michellesalasb)

Aunque uno de los hijos de Luis Miguel con Aracely Arámbula se siente atraído por la actuación, por el momento, ninguno incursionará en el mundo del espectáculo.

Actualmente están enfocados en sus estudios y en el deporte, reveló la protagonista de la puesta en escena Perfume de Gardenia en entrevista con un medio local.

De acuerdo con la actriz, ambos se presentarán frente a cámaras en su debido momento.

Serán ellos o su mamá quien los dé a conocer y no otras personas, lo que incluye a empresarios y/o amigos de la familia.

Aracely Arámbula explica el porqué no ha mostrado el rostro de sus hijos con Luis Miguel

En su tiempo libre, Aracely Arámbula comparte parte de su vida y de sus proyectos en redes sociales, por lo que sí ha publicado fotografías junto a sus hijos.

No obstante, Aracely Arámbula ha dado a conocer el rostro de los hijos de Luis Miguel, de cuando apenas eran unos niños.

Por lo que actualmente no se sabe con exactitud cómo lucen.

Aracely Arámbula y sus hijos (@miguelydiegogallego)

Frente a micrófonos de Ventaneando, la actriz explicó que sus hijos fueron los que le pidieron no revelar su identidad por el momento.