A poco de que surgieran rumores sobre un supuesto amorío entre Fátima Bosh y Miguel Gallego, Aracely Arámbula les pone punto final.

A su manera, Aracely Arámbula desmintió que su hijo, de 19 años de edad, tenga una relación amorosa con Fátima Bosch, de 25 años de edad.

Mediante sus historias de Instagram, la actriz compartió un video de Martha Figueroa asegurando que el intercambio de mensajes entre el joven y la modelo es falso.

Así como la comunicadora informó que ninguno de los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel tiene redes sociales.

“Hay una cuenta que se llama Miguel Gallego Arámbula, es una cuenta fake. Los dos chavos, los dos hijos de Aracely y de Luis Miguel, ninguno de los dos tiene Instagram ni redes sociales, son cuentas falsas” Martha Figueroa

Aunque ‘La Chule’ no escribió nada sobre el video, su séquito lo interpreto como una aclaración respecto a la vida personal de su primogénito.

Aracely Arámbula pone punto final a rumores de romance entre su hijo y Fátima Bosch (@aracelyarambula / Instagram)

Hijo de Aracely Arámbula no tiene un romance con Fátima Bosch

Una vez más, Miguel Gallego acaparó titulares y es que diversos medios de comunicación aseguraron que el hijo mayor de Aracely Arámbula tiene una relación amorosa con Fátima Bosch.

El supuesto surgió luego de que cibernautas se dieran cuenta de que “Miguel Gallego Arámbula” sigue en redes sociales a Fátima Bosch , pero además de eso, reacciona cada vez que ella publicaba cualquier tipo de contenido.

Al respecto, Martha Figueroa lo confirmó: la modelo es seguida por un Miguel Gallego, pero no el hijo de Luis Miguel. Alguien creó una cuenta fake para confundir a los seguidores de ambos.

Actualmente, los hijos de Aracely Arámbula no tienen redes sociales, así como se desconoce si tienen novia.

Por su parte, Fátima Bosch se encuentra soltera y, por el momento, no tiene interés de involucrarse en una relación, ya que sus múltiples compromisos acaparan gran parte de su tiempo.