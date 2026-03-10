Cámaras captaron a Miguel Gallego Arámbula, hijo mayor de Aracely Arámbula y Luis Miguel; su rostro fue un misterio por casi dos décadas.

Aracely Arámbula y Luis Miguel resguardaron la identidad de sus hijos por años, por lo que Miguel y Daniel Gallego están alejados de los medios.

Captan al hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula en el aeropuerto

Ventaneando compartió las primeras imágenes del hijo mayor de Aracely Arámbula y Luis Miguel, el cual fue un misterio por casi 20 años.

Miguel Gallego Arámbula tiene 19 años de edad y se encontraba acompañando a su madre en el aeropuerto, cuando fue captado por la cámara del programa de Pati Chapoy.

El hijo mayor de Luis Miguel, quien comparte varios rasgos con él, optó por usar un cubrebocas para subir su rostro.

Aracely Arámbula trató de ocultar que iba acompañada de sus hijos, pero estos la delataron cuando se acercaron con ella en el mostrador .

La actriz pidió al personal del aeropuerto que sus hijos ingresaran a la sala de abordaje por otra puerta y estuviera separados de ella para que nadie los reconociera.

A pesar de sus esfuerzos, Ventaneando logró captar por primera vez cómo luce Miguel Gallego Arámbula y las imágenes se volvieron virales en cuestión de minutos.

Sorprende el parecido de Luis Miguel con su hijo mayor

Los fans del cantante comenzaron halagar a Miguel Gallego Arámbula, pues es muy parecido a Luis Miguel.

Incluso, el hijo de Luis Miguel tenía un corte similar al que usaba el cantante en los inicios de su carrera.

Por otro lado, Aracely Arámbula ya estaría enterada de que captaron el rostro de sus hijos, aunque no se reveló la identidad de Daniel Gallego Arámbula ya que es menor de edad.