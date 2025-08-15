Esta es la canción de Luis Miguel más vista en YouTube, una que hasta Super Junior le hizo un cover ¡en español!

En YouTube, Luis Miguel de 55 años de edad cuenta con su propio récord al tener una canción más vista en la plataforma que hasta Super Junior le hizo un cover.

¿Cuál es la canción más vista de Luis Miguel en YouTube?

YouTube ha revelado cuál es la canción más vista de Luis Miguel a lo largo de toda su trayectoria.

Esta canción de Luis Miguel que cuenta con el récord de ser la más vista en YouTube, es nada más y nada menos que ‘Ahora te puedes marchar’.

Ahora te puedes marchar de Luis Miguel tiene un total de 873 millones 385 mil 546 visualizaciones en YouTube.

Esta canción de Luis Miguel que es la más vista del cantante en YouTube, salió en 1987, y su video se subió a YouTube el 4 de junio del 2008, por lo que tras 17 años de estar en la plataforma, aún cuenta con muchas visualizaciones.

Actualmente en YouTube, Ahora te puedes marchar de Luis Miguel está en el número 58 del top de videos musicales.

Super Junior le hizo un cover a la canción de Luis Miguel

Ahora te puedes marchar es la canción más vista en YouTube de Luis Miguel y al ser un éxito de los 80, hasta Super Junior le hizo un cover.

Pues en 2019, Super Junior subió a su canal oficial de YouTube un cover de Ahora te puedes marchar de Luis Miguel, y la cual hasta la fecha cuenta con 27 millones 933 mil 738 visualizaciones.

La canción, como se dijo, es un cover de Ahora te puedes marchar de Luis Miguel y sí, todos los integrantes de Super Junior la cantan en español.

Pero no solo eso, sino que Super Junior recreó a la perfección el videoclip de Luis Miguel, mientras ellos salen con una peluca muy al estilo de Luis Miguel de los años 80.

Cabe recordar que de hecho, la canción Ahora te puedes marchar de Luis Miguel es de hecho un cover de la canción en inglés llamada ‘I Only Want To Be With You’ de Dusty Springfield de 1963.