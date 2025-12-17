La actriz Carolina Miranda fue una de las invitadas a La casita de Bad Bunny del 16 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, pero esto la habría llevado a un altercado con Yeri Mua.
Pero ¿quién es Carolina Miranda? Te contamos sobre la actriz con los siguientes datos:
- Quién es
- Edad
- Esposo
- Signo zodiacal
- Hijos
- Estudios
- Trabajo
¿Quién es Carolina Miranda?
Carolina Miranda Olvera que también es conocida como Caro Miranda, es una actriz y conductora mexicana conocida mayormente por sus trabajos en Telemundo en Miami, Estados Unidos.
Carolina Miranda es de Irapuato en Guanajuato, pero se cree que actualmente radica entre Miami y la Ciudad de México.
El debut de Carolina Miranda como actriz fue en 2012 en la telenovela Los Rey donde participó como Fina, producida por TV Azteca.
¿Qué edad tiene Carolina Miranda?
Carolina Miranda tiene 35 años de edad, pues nació un 25 de junio de 1990.
¿Quién es el esposo de Carolina Miranda?
Carolina Miranda no tiene esposo, pero tiene como pareja a Juan Felipe Samper.
¿Qué signo zodiacal es Carolina Miranda?
Carolina Miranda es del signo zodiacal de Cáncer, pues nació un 25 de junio.
¿Cuántos hijos tiene Carolina Miranda?
Carolina Miranda no tiene hijos.
¿Qué estudió Carolina Miranda?
La actriz Carolina Miranda estudió actuación, específicamente es:
- Artes escénicas y actuación
- Cursos independientes de actuación y expresión corporal
- Cursos para actuación teatral
¿En qué ha trabajado Carolina Miranda?
Estos son algunos de los trabajos que Carolina Miranda ha tenido:
- Los Rey
- Las Bravo
- Un día cualquiera
- Señora Acero
- Lo que callamos las mujeres
- Heredadas
- Dani Who?
- ¿Quién mató a Sara?
- Malverde: El santo Patrón
- La mujer del diablo
- Perfil falso
- Tierra de esperanza
- Mujeres asesinas
- Velvet: el nuevo imperio
- La visita del Ángel (teatro)
- Todas menos tú (cine)
- El hilo rojo (cine)
- Borrón y vida nueva (cine)
Por otra parte, Carolina Miranda también ha participado en otros programas demostrando que es más que una actriz:
- La Isla (reality show)
- Dolby theater musicales (conductora)
Carolina Miranda es acusada por Yeri Mua de molestarla en La casita de Bad Bunny
La actriz Carolina Miranda está en la opinión pública debido a que Yeri Mua la señaló por estarla empujando y buscando que se cayera cuando estuvieron juntas en La casita de Bad Bunny.
Más allá de que Carolina Miranda llamara la atención por estar en La casita de Bad Bunny del 16 de diciembre, la actriz se ha llevado ataques por fans de Yeri Mua.
La creadora de contenido aseguró que una actriz que desconocía quién era -pero ahora se sabe que es Carolina Miranda- intentaba hacerla tropezar para ella “figurar en el concierto de Bad Bunny”.
Incluso, Yeri Mua aseguró que Samadhi Zendejas, con quien también estuvo en La casita, le aludía a ignorar las acciones de Carolina Miranda.
Ante la actitud de la actriz, Yeri Mua alertó que le haría brujería y aseguró “la pedorrié”.
Hasta el momento, Carolina Miranda no ha compartido su experiencia en La casita de Bad Bunny y su versión de lo que pasó con Yeri Mua.