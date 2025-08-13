Yordi Rosado, cuyo canal de YouTube es el favorito de muchas personas por sus entrevistas a famosos, anda buscando a Luis Miguel.

La razón es simple, Yordi Rosado, de 53 años de edad, quiere entrevistar a Luis Miguel.

Yordi Rosado quiere entrevistar a Luis Miguel en YouTube y ya empezó a negociar

Yordi Rosado reveló su deseo de entrevistar a Luis Miguel -de 55 años de edad- para su canal de YouTube de charlas con famosos.

Deseo que tiene grandes probabilidades de convertirse en realidad debido a que Yordi Rosado estableció contacto con el equipo de Luis Miguel.

Yordi Rosado (@yordirosadooficial / Instagram)

Así lo dio a conocer Yordi Rosado a su paso por la alfombra roja de la película Mirreyes vs Godínez: Las Vegas.

“Sí, he estado muy cerca de la gente del cantante para poder hacer una entrevista y la verdad es que, pues llevamos mucho tiempo platicando y gestionando. No que ya vaya a existir la entrevista, sino platicando la oportunidad de que haya y, pues bueno, yo espero que se logre” Yordi Rosado

Aunque no reveló cómo surgió el acercamiento o cómo será la entrevista que le hará a Luis Miguel, Yordi Rosado celebra que el cantante tenga en mente la propuesta.

“Lo que sí sé es que la opción está abierta, que la comunicación está abierta de ambos lados” Yordi Rosado

Yordi Rosado es parte del regreso de Otro Rollo

Mientras se concreta la entrevista con Luis Miguel, Yordi Rosado se prepara para el regreso de Otro Rollo.

Sí, Yordi Rosado será parte de la gira Enrollados show en vivo, en la cual participará el elenco original del programa.

Hasta el momento, la gira está estructurada por 18 presentaciones que se llevarán a cabo en 2026.

Arrancará el 15 de enero en Mexicali y concluirá el 28 de febrero en San Luis Potosí.

El show en vivo, al igual que el programa, contará con las secciones:

El Monólogo

El Reportaje

La Caja

Cotorreando la Noticia

Parodias de Los Vázquez Boys y Los Mercury

Para sorpresa de la audiencia del programa, cuya última emisión fue en mayo de 2007, Manola Díez no forma parte de la gira .

Hasta el momento, la propia no ha aclarado si sus excompañeros se olvidaron de ella a la hora de armar el proyecto.