Ocesa ha confirmado un concierto en CDMX de Los Daniels y Electrify para finales de 2026, anunciando a su vez las fechas para la venta de boletos:

Preventa Banamex: jueves 30 de abril a las 11:00 a.m.

Venta general: viernes 1 de mayo a las 11:00 a.m.

Cabe destacar que la opción de compra para tarjetahabientes Banamex es de hasta 3 meses sin intereses, así como no habrá fases de venta adicionales.

Precio de los boletos para concierto de Los Daniels en el Lunario

Los boletos saldrán a la venta a través de Ticketmaster, sin embargo los precios por sección del Lunario no han sido revelados oficialmente.

Sin embargo, y con base en eventos similares dentro del mismo recinto, se estima que el rango de precios vaya de los 900 a los mil 300 pesos.

Los Daniels y Electrify en concierto (Ocesa Total)

Concierto de Los Daniels y Electrify reunirá trayectoria, nuevo disco y escena emergente

El concierto de Los Daniels en el Lunario junto a Electrify, programado para el 29 de noviembre, se perfila como un evento clave para el rock mexicano actual.

Este espectáculo forma parte de la promoción de “Híbrido”, el nuevo material discográfico de la banda, concebido como un recorrido entre sonidos intensos, acústicos y arreglos orquestales.

Además, la participación de Electrify responde a su crecimiento dentro de la escena, tras presentaciones recientes que impulsaron su visibilidad en foros de gran formato en México.

El evento también funciona como antesala a los 18 años de trayectoria de Los Daniels, consolidando su presencia con un repertorio que integra sus siete producciones anteriores.

Finalmente, el concierto marcará una colaboración en vivo entre ambas agrupaciones, luego de participaciones conjuntas previas, ahora trasladadas a un formato íntimo en el Lunario.